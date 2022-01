A Viareggio la dodicesima edizione di YARE

Si svolgerà dal 16 al 18 marzo 2022, la dodicesima edizione di YARE (Yachting Aftersales and Refit Experience), l’appuntamento internazionale tra i comandanti e la yachting industry. Una collocazione che ritorna nel consueto periodo di programmazione della rassegna organizzata da NAVIGO, uno dei principali centri servizi in Europa per l’innovazione e sviluppo della nautica.

È prevista la partecipazione dei comandanti di Superyacht e di imprese di servizi del settore refit e aftersales provenienti da tutto il mondo (paesi europei del Mediterraneo e del nord Europa, Usa, Asia e Medio Oriente).

Gli eventi saranno in presenza a Viareggio e in altri distretti nautici della Toscana. Nella tre giorni dedicata al refit, spazio per gli approfondimenti sul mercato del settore con il The Superyacht Forum Live (Captains Edition) – organizzato da The Superyacht Group, media partner internazionale - e gli workshop tecnici.

YARE ospiterà eventi collaterali quali il RINA CAPTAINS’ AWARDS, riconoscimento alla professionalità e alla competenza dei comandanti interlocutori d'eccellenza per l'industria del superyacht e protagonisti dell'appuntamento, il Passerelle Pitch con la sfida tra le imprese partecipanti su progetti innovativi e ecosostenibili. I tour nei cantieri del distretto nautico da La Spezia a Livorno e i business meeting B2C Meet the Captain con le imprese del settore completano il programma.

YARE gode del supporto del Distretto della Nautica e della Portualità Toscana, di Luccapromos con il progetto The Lands of Giacomo Puccini ed è patrocinato da SYBAss, prestigiosa associazione internazionale di aziende costruttrici di superyacht.