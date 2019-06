A Viareggio il Comitato di sorveglianza del Por Fse 2014-20

Martedì 4 giugno la riunione dell'organismo regionale

FIRENZE - Si terrà a Viareggio domani, martedì 4 giugno, la sessione di lavoro del Comitato presieduto dall'assessore ad Istruzione, formazione e lavoro della Regione Toscana, Cristina Grieco, che assieme all'Autorità di gestione del Por Fse 2014-20 farà gli onori di casa ai rappresentanti della Commissione europea, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea , della Presidenza del Consiglio dei ministri e ai referenti delle Direzioni regionali che attuano interventi sul programma.

Il Comitato di Sorveglianza del Por Fse 2014-20 della Regione Toscana è chiamato a valutare l'attuazione del programma ed i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi previsti.

I lavori, in programma nella Sala convegni Ex Arimar in Darsena Italia, via Michele Coppino 341, a Viareggio, dalle 9,30, sono aperti al pubblico e agli organi di stampa. Si tratta infatti della seduta plenaria del Comitato, che tra i suoi obiettivi ha anche l'illustrazione all'opinione pubblica dei risultati ottenuti nella gestione del più importante strumento di cui la Toscana dispone per il proprio capitale umano.

Il Fondo Sociale Europeo 2014-20 in Toscana ha a disposizione complessivamente 732 milioni di euro per sostenere la formazione, l'istruzione, il lavoro e l'inclusione sociale.

Il Comitato di sorveglianza sarà chiamato ad esprimersi sulla relazione annuale di attuazione relativa al 2018, con particolare attenzione al Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione.

Nel corso dell'incontro verrà presentato lo stato di avanzamento del programma con specifiche informative sulle principali iniziative avviate nel 2019, sulle previsioni per il 2020.

Verranno presentati infine il rapporto di valutazione, il piano di comunicazione e di rafforzamento, lo stato di attuazione delle attività di audit e del programma Pon Iog e un approfondimento sulle tema della parità di genere.