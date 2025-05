A Vasco Rossi le Chiavi della Città di Firenze

"Il 9 giugno sarà davvero una splendida giornata! Vasco Rossi sarà a Palazzo Vecchio per ricevere le Chiavi della Città: un gesto simbolico ma profondamente sentito, per dire grazie a un artista che ha accompagnato la vita di intere generazioni". Questo l'annuncio della sindaca Sara Funaro sui social.

"Con la sua musica - prosegue Funaro - ci ha fatto cantare a squarciagola, ci ha dato forza nei momenti difficili, ci ha fatto credere nell’amore, nella libertà, nella voglia di vivere senza maschere. Firenze gli vuole bene, da sempre, e questa è la nostra dichiarazione d’amore: un legame che si fa eterno.Nel Salone dei Cinquecento, Vasco incontrerà anche i suoi fan: sarà un momento unico, in un luogo che racchiude la storia e l’anima della città.A breve condivideremo informazioni su come partecipare".

LA POLEMICA POLITICA DI DRAGHI (FDI)

“Apprendiamo che il prossimo 9 giugno Vasco Rossi, il rocker più famoso d’Italia, sarà in Consiglio comunale per ricevere le Chiavi della Città. Ci viene da dire che, se sentisse nostalgia della vita spericolata raccontata nell’omonima sua canzone, potrebbe trasferirsi a Firenze, seconda città in classifica per reati contro le persone.

Sorvoliamo sui suoi attacchi al governo Meloni, spesso futili e dozzinali. Sulla figura artistica non si discute, auspicando che la sua passata e turbolenta gioventù non sia più un modello per i ragazzi di oggi”.

Lo dichiara il consigliere di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi