A Pratolino 'Un Parco di Musica ed altre storie'

La nuova edizione di "Un Parco di Musica ed altre storie", promossa dalla Città Metropolitana di Firenze e dal Comune di Vaglia con il coordinamento di Music Pool, rilancia, per il quarto anno, un importante programma con oltre 30 eventi tra musica ma anche teatro, danza, performance e letture: il programma si sviluppa all'interno del suggestivo Parco Mediceo di Pratolino, uno dei luoghi più affascinanti della Toscana, patrimonio Unesco e custode di una storia secolare.

Tanti i soggetti che hanno aderito al progetto anche per questo 2025: oltre al coordinamento, curato da Music Pool, avremo proposte presentate e realizzate da Fondazione Orchestra della Toscana, Maggio Musicale Fiorentino, Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, Associazione Culturale Florence Dance Festival/Florence Dance Center, Orchestra da Camera Fiorentina, Associazione Culturale La Nottola di Minerva ETS, Arca Azzurra Teatro, Compagnia degli Istanti, AdArte Compagnia, Associazione La Chute, Pupi di Stac, Firenze Jazz Festival, Toscana Produzione Musica, Associazione Musicale Fiorentina, Anbima, Compagnia Teatro d'Almaviva.Il risultato è un cartellone di primissimo piano con tanti protagonisti che accompagnerà i fine settimana di questa estate: la musica in tutte le sue accezioni spaziando dal jazz, alla musica classica ed alle Orchestre, alla musica popolare ed indipendente, alla danza proposta da ben 3 diversi soggetti, alle letture sceniche, agli incontri di sui temi letterari ed ambientali.Gli spettacoli sono programmati per le 18,30 (alle ore 18,00 da fine agosto), con la possibilità di visite guidate alla scoperta delle bellezze del Parco, e la possibilità di un aperitivo ed una cena presso la Locanda, sempre in funzione.Un Parco di Musica ed altre storie trasforma gli spazi del parco in scenari vivi, dove il pubblico può riscoprire la magia dell'arte in armonia con il paesaggio.

Concerti, performance, spettacoli teatrali, incontri con artisti e musicisti si intrecciano in una programmazione che valorizza la bellezza naturale e il patrimonio storico del luogo.L'obiettivo è quello di creare un'esperienza immersiva, in cui la musica e le arti performative non siano semplici elementi di intrattenimento, ma strumenti per vivere il parco in una dimensione nuova, sensoriale ed emozionale. Il dialogo tra arte e natura diventa il filo conduttore di ogni evento, rendendo ogni appuntamento un'occasione speciale.La Sindaca metropolitana Sara Funaro esprime soddisfazione per il fitto calendario estivo di eventi a Pratolino: "È un bel segnale inaugurare proprio il 2 giugno, per la Festa della Repubblica, il programma di 'Un Parco di Musica' al Giardino delle Meraviglie.

Insieme agli eventi istituzionali, anche una celebrazione coinvolgente per le persone, le famiglie, i cittadini, con un momento che mi piace sottolineare: la Costituzione spiegata ai bambini".Claudia Sereni, consigliera metropolitana con delega alla Cultura sottolinea che "Pratolino è il palcoscenico ideale della Città metropolitana, in quanto rappresenta quel binomio perfetto tra natura e cultura che caratterizza il nostro territorio e la nostra storia. Proprio la sua posizione al confine tra Firenze e i Comuni metropolitani, da Vaglia fino al Mugello in particolare, permette di declinare in modo efficace l'unicità dell'offerta culturale metropolitana."Un cartellone molto articolato, frutto della collaborazione di tanti soggetti ed Istituzioni, che svela una delle potenzialità di questo luogo e l'importanza di dare continuità con una stagione con tanti appuntamenti" dichiara Gianni Pini, Presidente Associazione Music Pool"Accogliere tale evento nel Parco Mediceo di Pratolino è un onore per Vaglia e un dono per tutta la comunità fiorentina.

Artisti straordinari che trasformeranno ancora una volta il nostro territorio in un palcoscenico naturale d'eccellenza, dove cultura, bellezza e musica si fondono in un'esperienza unica. Vi aspettiamo!" dichiara Silvia Catani, Sindaca si VagliaUn Parco di Musica ed altre storie inizia con un grande appuntamento pensato per la speciale ricorrenza del 2 giugno, realizzato da Music Pool in collaborazione con La Nottola di Minerva. In programma una lunga giornata di spettacoli ed incontri. Tra i protagonisti Stefano Massini, scrittore, drammaturgo e narratore italiano, noto per la sua capacità di intrecciare storia, attualità e letteratura in una narrazione avvincente e profondamente umana; sarà impegnato in un incontro centrato su una sua riflessione sulla Repubblica col tratto consueto dei suoi racconti in teatro e in televisione.

Per l'occasione sarà accompagnato dal musicista Luca "Roccia" Baldini.La giornata prenderà avvio con l'esibizione della Filarmonica Otello Benelli di Vergaio, una delle bande più rappresentative della Toscana musicale e, dopo il pranzo presso la Locanda del Parco, proseguirà con un percorso in alcuni dei luoghi più simbolici ed evocativi del Parco. Si susseguiranno la presentazione di alcuni brani del disco La Scelta - Voci di Resistenza di Letizia Fuochi e Frank Cusumano, un concept album di undici tracce resistenti: dalla nostra lotta partigiana alla guerra civile spagnola, dalla brutalità del golpe di Pinochet alla tragedia dei desparecidos argentini.La serata prosegue poi con la Compagnia teatrale Catalyst com "la Costituzione raccontata ai bambini" dai testi di Anna Sarfatti e di Gherardo Colombo, testo e regia di Riccardo Rombi, con la presenza dell'autrice Anna Sarfatti e le incursioni musicali di Meissa duo (Alda delle Lucche e Giulia Fidenti (sax).Due gli appuntamenti nell'ambito del Florence Dance Festival (domenica 8 e domenica 15 giugno, ore 18,30), storica rassegna di danza contemporanea diretta dall'étoile Marga Nativo e da Keith Ferrone.

Ancora appuntamento con la danza: la Compagnia Degli Istanti presenta Danza Celata, Danza Trovata (21 giugno, ore 18,30), mentre Adarte Compagnia propone il progetto La Grazia della Dissonanza (sabato 5 luglio, ore 18,30). Nel 650esimo anniversario della morte di Giovanni Boccaccio, Arca Azzurra Teatro proporrà una lettura dal Decamerone, sabato 6 settembre (ore 18).Domenica 22 giugno (ore 18,30) spazio al chitarrista virtuoso Christian Mascetta, a capo del suo quartetto, impreziosito dal cantante, produttore e conduttore GeGè Telesforo, mentre venerdì 20 giugno (ore 18,30) giugno l'Orchestra della Toscana, guidata dal direttore Aram Khacheh con Klara Wincor al violoncello, proporrà ormai il consueto concerto legato al progetto Ville e Giardini Incantati.

Venerdì 11 luglio (ore 21,00) i Solisti ed Ensemble orchestrale dell'Accademia del Maggio Musicale Fiorentino presentano una versione ridotta del Don Giovanni di Mozart. Il progetto Maggio Metropolitano, con Accademia del Maggio Musicale sarà presente anche il 14 settembre con The W.A.M. Game, con la regia e scrittura scenica di Manu Lalli. Domenica 29 giugno (ore 18,30) salirà sul palco il Quintetto dell'Orchestra da Camera Fiorentina con un tributo sinfonico alle colonne sonore dei film Walt Disney.

"100 Estati" è l'omaggio a Bruno Martino del trombettista e compositore Fabio Morgera, in concerto domenica 6 luglio (ore 18,30) con un ensemble d'eccezione, tra cui il cantante siculoamericano Antonio Barbagallo.Con il quartetto di clarinetti Rose dei Venti riprenderà sabato 2 agosto (ore 18) la rassegna "Un Parco di Musica e altre storie", musiche di Henry Mancini e Ennio Morricone. Domenica 3 agosto (ore 18,30) Matt Elliott, ex leader dei bristoliani Third Eye Foundation, proporrà un viaggio tra folk, minimalismo e sperimentazione, in cui le melodie si intrecceranno con riverberi elettronici.

Trionfale fu l'accoglienza riservata a "Le quattro stagioni" di Antonio Vivaldi, quando nel 1725 furono pubblicate all'interno della raccolta "Il cimento dell'armonia e dell'inventione". E altrettanto entusiasmo aleggerà sabato 30 agosto (ore 18,00) a Pratolino nell'appassionata esecuzione dell'Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta.Domenica 31 agosto (ore 18,00) spazio alla "Chute Mixtape", produzione originale che ha visto negli anni affiancare a La Chute Orchestra musicisti di primo piano.

Anche in questa edizione non mancheranno ospiti speciali, che si uniranno al racconto collettivo per uno spettacolo unico. E ancora, venerdì 29 agosto (ore 18,00) saranno in concerto i Radio Lausberg, sabato 13 (ore 18,00) settembre la serata sarà dedicata alla letteratura con lo scrittore Franco Arminio e l'attrice Francesca Ritrovato con "La Cura dello Sguardo".Confermata la collaborazione con Associazione La Nottola di Minerva ETS che presenta un ciclo di presentazioni letterarie, performance, e incontri.

Appuntamenti domenica 13 luglio (ore 18,30) e domenica 21 settembre (ore 18) per la nona edizione della rassegna "Felicità Metropolitane" e domenica 7 settembre (ore 18) all'interno della rassegna "Animae Loci". Per i più piccoli, ci saranno poi gli spettacoli dei Pupi di Stac: sabato 7 giugno (ore 18,30) "Il Giardino del Re", sabato 14 giugno (ore 18,30) "Raperonzolo", sabato 20 settembre (ore 18,00) "I Tre Porcellini". A chiudere l'iniziativa il concerto di Silvia Bolognesi con il progetto "The Jungle Duke" domenica 28 settembre (ore 18,00) per Firenze Jazz Festival in collaborazione con Toscana Produzione Musica.Spazio alle Bande Musicali con ben cinque appuntamenti le domeniche mattina di giugno: domenica 2 giugno (10:30) la Filarmonica Otello Benelli di Vergaio, domenica 8 giugno (10:30) la Filarmonica Giuseppe Verdi di Fiesole, domenica 15 giugno (10:30) la Filarmonica Giuseppe Verdi di Luicciana, domenica 22 giugno (10:30) Musica Insieme a cura di Associazione Musicale Fiorentina e a chiudere domenica 29 giugno (10:30) la Banda Musicale di Sesto Fiorentino.Dopo il successo dello scorso anno, torna a settembre la seconda edizione di "Apparizioni nel Parco", passeggiate teatrali in 12 scene, un progetto di Duccio Barlucchi / Compagnia Teatro d'Almaviva.

Gli spettacoli si svolgeranno il 20,21,27 e 28 settembre dalle ore 16.Nel periodo indicato si terranno visite guidate gratuite al Parco Mediceo offerte dalla Città Metropolitana, a cura della Pro Loco di Vaglia. informazioni: proloco.vaglia.mugello@gmail.com, 393 8685826 (solo messaggi WhatsApp).Dopo il concerto è possibile fermarsi presso la Locanda del Parco per un aperitivo o per cenare con piatti caldi, tortelli mugellani, secondi di carne e cocktail bar.

Per chi ha assistito allo spettacolo una promozione speciale: ? 12 tortello mugellano e bicchiere di vino. Prenotazioni al 333 5438336.