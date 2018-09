A Prato, Vigan Mustafa VS Markovic Djiordje

Si compone il programma della serata del 9 Novembre all’EstraForum

Vigan Mustafa affronterà il 9 Novembre il pugile Serbo Markovic Djiordje. Il pugile serbo è una conoscenza del pubblico toscano, che l’ha visto all’opera nella serata del Boxe Night Florence del Febbraio 2018, dove incontrò Dragan Lepei. In quell’occasione Djiordje dimostrò di essere un pugile solido, con indubbie capacità di combattente, si presenta dunque un match scoppiettante.

In caso di vittoria Mustafa acquisirebbe le credenziali per combattere per Titolo dell’Unione Europea, oppure nuovamente per il Titolo Italiano..

Un match fondamentale per fiorentino di origine kosovare, un incontro che farà crescere l’attenzione per la serata del 9 Novembre, che vi ricordiamo avrà il suo clou nell’incontro per il titolo italiano, fra Dragan Lepei ed Alex Marongiu.



Comunicato Stampa Boxe Night