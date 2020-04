A Prato le mascherine della Regione consegnate porta a porta

Il sindaco Biffoni: "Fondamentale garantire che i dispositivi arrivino a tutti e che non ci siano in questa fase occasioni di assembramento ulteriori. Ringrazio le associazioni del sistema di Protezione civile"

A Prato la consegna delle mascherine sarà garantita a ogni famiglia grazie al porta a porta che sarà fatto, come già nelle scorse settimane, dal sistema di Protezione civile. La Regione ha infatti accordato ai Comuni che ne hanno fatto richiesta la possibilità di consegnare i dpi con il sistema porta a porta, una richiesta avanzata anche dal sindaco di Prato Biffoni: "E' fondamentale garantire che i dispositivi arrivino a tutti e che non ci siano in questa fase occasioni di assembramento ulteriori - sottolinea Biffoni -. Siamo contenti che la nostra richiesta sia stata recepita dalla Regione e ringrazio ancora una volta tutte le associazioni del sistema di Protezione civile per lo straordinario lavoro che stanno facendo".

Appena la Protezione civile di Prato riceverà le mascherine dalla Regione inizierà una prima distribuzione porta a porta a cui ne seguiranno altre man mano che ci saranno nuove forniture.