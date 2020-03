A Prato il Comune attiva il canale Telegram per informare i cittadini

E' necessario scaricare l'app gratuita per ricevere le ordinanze e le misure in merito all'emergenza, grazie al sistema Alert System

Il Comune di Prato ha aperto anche il canale Telegram per informare i cittadini in questa fase di emergenza. E' necessario scaricare l'app gratuita Telegram e usare questo link https://t.me/ComunePrato_info.

Ogni giorno, nel tardo pomeriggio, verrà inviato un breve riepilogo delle novità pubblicate sul sito istituzionale. Solo in casi eccezionali potranno essere inviati ulteriori messaggi anche nell'arco della giornata.

Inoltre il Comune ha attivato il sistema Alert system, per poter comunicare tutte le ordinanze e misure in merito all’emergenza Covid19 e per tutte le allerte e emergenze meteo.