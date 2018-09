A Prato Dragan Lepei combatte per il titolo Italiano, Mustafa per tornare al vertice

foto: Monica Caleffi

Il 9 Novembre all’EstraForum serata dedicata alla Boxe, con gli atleti di casa protagonisti

Dopo il successo del primo evento Boxe Night Florence al Mandela Forum di Firenze, il 2 febbraio 2018, sarà ripetuto a Prato, Boxe Night Prato, patrocinato dal Comune di Prato, dall’Associazione Onlus “Un gancio al Parkinson” e organizzato dalla Pugilistica Pratese e dalla BoxeLoreni.

Il 9 novembre prossimo all’Estraforum di Prato - Palazzetto dello Sport - un evento che è una occasione davvero unica per tutti gli amanti dello sport che porterà la nobile arte del pugilato nella città laniera.

E dunque l’evento: Titolo Italiano Supermedi tra il fiorentino Dragan Lepei e lo sfidante in attesa di definizione dalla Federazione Italiana Pugilistica in 10 round, diretta TV.

Sottoclou semifinale Titolo Italiana tra il fiorentino Vigan Mustafà e sfidante da definire dalla Federazione Pugilistica Italiana.

Il cartellone della serata vedrà la partecipazione dei pugili pratesi, seguiti dal Maestro Fausto Talia, Pugilistica Pratese, che sono Marco Fusai, Marco Papasidero e Alex Ferramosca contro Stefano Manfredi CSC, Giovanni Giorgetti del Boxing Club e Marco Scalia della SAF.

Cristiano Mazzoni SAF è il Maestro dei 3 pugili della serata, Dragan Lepei, Vigan Mustafà e Marco Scalia, Marco Carnasciali, CSC, Maestro di Stefano Manfredi, mentre Leonardo Turchi, Boxing Club, ed ex Campione Italiano, è il Maestro di Giovanni Giorgetti. L’intenzione degli organizzatori è di mettere di fronte i pugili pratesi ai pugili fiorentini, per dare al derby spettacolo ed emozioni.

L’evento inizierà con un’anteprima che offrirà agli spettatori la preparazione atletica, esercizi e dimostrazioni di una gruppo di piccoli atleti a tu per tu con l'eccellenza della boxe italiana professionistica, i bambini sono allenati dal Maestro Dino Paladini della Palestra Best Gloves di Firenze che sfrutta la sua ultradecennale esperienza per insegnare il pugilato inteso come sport per tutti, giovani e meno giovani.

Uno sport di cui non aver paura, dove non è necessario combattere per forza per trarne beneficio, una dimostrazione ai genitori che per i loro figli cercano un’attività completa in grado di sviluppare fisico e mente, disciplina, concentrazione ed attenzione valori che possono essere appresi in palestra per poi essere trasferiti nella vita di tutti i giorni.

La kermesse sarà patrocinata dal Comune di Prato, dalla Pugilistica Pratese, dall’Associazione Onlus “Un gancio contro il Parkinson”, nell’ambito della collaborazione di Vigan Mustafà con il Dr. MaurizioBertoni Direttore del Centro Training Lab di Firenze nel progetto del “Movimento che incontra la Scienza”.

L’EstraForum, Palazzetto dello Sport di Prato, si trova a Maliseti e in fase di evento verrà predisposta un’area che ha una capienza di circa 2.000 postia sedere oltre posti a sedere 500 bordo ring con un grande parcheggio esterno.

Comunicato Stampa Boxe Night