A partir du 1er avril, arrêt des systèmes de chauffage à Florence

FLORENCE - Face aux tensions provoquées par la guerre en Ukraine, qui ont des conséquences sur le coût de l'approvisionnement énergétique, et compte tenu de la tendance climatique à l'approche du printemps, certaines municipalités de la ville de Florence ont décidé d'éteindre le chauffage sur leur territoire quinze jours plus tôt que prévu, c'est-à-dire à partir du 1er avril 2022, à l'exception des hôpitaux, des maisons de soins cliniques, des crèches et des écoles maternelles.

C'est ce qu'a annoncé le maire Dario Nardella en marge de l'assemblée du congrès de l'Upi au Palazzo Medici Riccardi, au cours de laquelle le nouveau président de l'Upi Toscana, Gianni Lorenzetti, a été nommé.

« Il faut immédiatement mettre en œuvre certaines initiatives publiques qui s’intègrent aux comportements de tous les citoyens, de façon à réduire la consommation d’énergie provenant de sources non renouvelables » a expliqué Monsieur Nardella.

« La mesure sera adoptée par les communes de l'agglomération (Florence, Bagno a Ripoli, Calenzano, Sesto, Campi, Scandicci, Signa et Lastra a Signa), mais aussi par les villes de Montelupo, Cerreto Guidi, Certaldo, Montespertoli, Pontassieve et Impruneta. »

En ce qui concerne le coût de l'énergie, M. Nardella a souligné que "pour l'instant les chantiers ne s’arrêtent pas, mais qu’une intervention du gouvernement est nécessaire, d'une part car il doit nous donner les ressources pour faire face à l'augmentation du coût des matières premières pour les entreprises, et d'autre part il doit être en mesure de baisser les prix de l'énergie. Le ministre Cingolani a déclaré qu'il s'agissait d'une spéculation et que le gouvernement devait intervenir pour mettre fin à cette spéculation honteuse que nous ne pouvons accepter.

En ce qui concerne l'accueil des réfugiés ukrainiens (les relations avec les écoles, liaison avec les autorités sanitaires, les lieux d'hébergement), M. Nardella a souligné que les Provinces et les Villes de l’agglomération "sont essentielles pour créer une coordination sur le territoire, en particulier pour soutenir les petites municipalités, sinon cette urgence humanitaire deviendra incontrôlable.

Le nombre de réfugiés ukrainiens que nous voyons maintenant n'est rien comparé à celui que nous verrons dans les semaines à venir".

M. Nardella a également parlé de la réforme des pouvoirs locaux : "Nous sommes convaincus qu'il est nécessaire de la mener à bien. Cette réforme a été lancée dans le cadre de la loi 56 introduite en 2014. Après l'échec du référendum qui prévoyait la suppression des provinces, il est désormais urgent de disposer d'un cadre réglementaire qui couvre à la fois les villes et les provinces. La réforme pour encadrer les collectivités territoriales qui est en cours d’élaboration au gouvernement est une opportunité à ne pas manquer».

Tradotto da: Aprigliano Nadia, Bianchini Leonardo, Bodea Alexandra Maria, Brizi Niccolò, Buonagurelli Martina, Cavallin Aurora, Giacinti Alice, Giani Tommaso, Iocca Giulia, Lotti Azzurra, Manco Christian, Ribeiro Edoardo, Tocchini Carlotta, Tuveri Elena della classe 5G Linguistico dell’Istituto Russell-Newton