A Palazzo Blu torna ‘Warning – i pericoli rimossi’

Un tempo erano i mass media, con la loro potente influenza nel condizionare l’opinione pubblica. Oggi sono i social media e gli ambienti digitali. Determinano ciò che è importante per il dibattito pubblico, influenzano la cultura e la percezione della realtà, propongono modelli e stili di vita che fanno leva sulla desiderabilità sociale. Di pari passo con l’aumento dello spazio preso dagli ambienti digitali, assistiamo al fenomeno della diffusione di notizie non vere, prive di fondamento, talvolta legate all’incitamento all’odio. Alle ‘Fake News e la comunicazione nell’era del web’ è dedicato il prossimo appuntamento della rassegna scientifica ‘Warning – i pericoli rimossi’ previsto per martedì 8 marzo (ore 15.30) nell’auditorium di Palazzo Blu e in diretta streaming.

Saranno Piero Martin, professore di Fisica della materia all’Università di Padova e Serena Giusti, politologa e docente di relazioni internazionali della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa a tracciare il quadro all’interno del quale orientarsi nel campo delle informazioni on line e sviluppare la capacità di ‘riconoscere’ i falsi e gli obiettivi per i quali vengono creati ad arte. Affronteranno il tema delle fake news nel campo della scienza, particolarmente d’attualità al tempo della pandemia e dell’emergenza sanitaria, e dal punto di vista dei profili giuridici e politologici.

L’evento è aperto al pubblico – si ricorda che l’accesso all’auditorium è consentito muniti di green pass e con obbligo di mascherina – e si tiene anche in diretta streaming dal sito e dagli account facebook e youtube di Palazzo Blu.