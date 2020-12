L'iniziativa di ConfGuide Confcommercio Grosseto

In questo anno il turismo ha subito un arresto a causa del Covid, ma le Guide Turistiche ed Ambientali di ConfGuide Confcommercio Grosseto sperano di poter riprendere la loro attività nel 2021, con la passione che le ha sempre contraddistinte per comunicare la bellezza ed il valore della nostra terra. Perciò hanno predisposto un originale dono di Natale: un voucher da utilizzare per le visite guidate che ConfGuide Grosseto calendarizzerà durante il 2021.

"A Natale regala una visita guidata” significa fare un regalo all'insegna della cultura, della natura e della bellezza, e costa solo 10 euro (non include gli ingressi a pagamento o spettacoli qualora previsti nel programma della visita scelta).

I buoni sono disponibili da lunedì 21 dicembre e per tutto il prossimo anno presso le sedi di Confcommercio della provincia: Grosseto, Castel del Piano, Castiglione della Pescaia, Follonica, Massa Marittima, Porto Ercole, negli orari di apertura degli uffici.Per informazioni, oltre ai numeri delle sedi di Confcommercio, si può chiamare il 349 6116276 o scrivere a confguide@confcommerciogrosseto.it.