A Manuel Pasqual il Premio 'Costruiamo Gentilezza nello sport'

C'è una squadra di quasi 2000 ambasciatori di gentilezza che oggi annovera un nuovo ambasciatore.

A Manuel Pasqual, ex giocatore di Fiorentina e di Empoli, è stato assegnato il Premio Costruiamo Gentilezza nello sport nel corso della presentazione del progetto #fairplayeducaretifando, ideato dalla Città Metropolitana di Firenze per la correttezza nel gioco e l'educazione a un tifo sano, giunto alla seconda edizione.L'ex capitano viola ha ricevuto la maglia di ambasciatore alla gentilezza nello sport da Gaia Simonetti, segretario Ussi Toscana.Il Premio "costruiamo Gentilezza nello sport" è nato nel marzo 2022 dall'idea del Gruppo di giornalisti sportivi della Toscana e dell'Associazione Cor et Amor per valorizzare gesti del cuore e di gentilezza attraverso lo sport.Il primo premiato è stato Guglielmo Vicario, portiere dell'Empoli, per aver accolto una famiglia fuggita dalla guerra e successivamente per progetti di sport e gentilezza è stato assegnato ad Anna Astori, madre di Davide, Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, Stefano Pioli, una piccola atleta del Basket Bolzano ed al Tennis Giotto per la panchina rossa, simbolo del no ad ogni forma di violenza alle donne, posizionata davanti ai campi da gioco.