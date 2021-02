A Lastra a Signa tornano i giochi di ruolo digitali

Alla Biblioteca comunale, domenica 21 e sabato 27 febbraio

Due giorni dedicati ai giochi di ruolo grazie all’evento on line organizzato dalla biblioteca comunale in collaborazione con Firenze Gioco-Pro Gioco Firenze.

L’iniziativa, aperta a tutti, si terrà domenica 21 e sabato 27 febbraio ore 15-19 e 20.30-23.30 e prevede pomeriggi e serate all'insegna della fantasia e dell'avventura con i giochi di ruolo su piattaforma digitale.

Per informazioni e partecipazione cliccare su http://firenzegioca.it/biblioeroi/ oppure chiamare la biblioteca al numero 055.3270124.

Ricordiamo che in zona arancione è possibile accedere in biblioteca, su prenotazione sempre al numero 0553270124, ai servizi di: prestito, consultazione scaffale aperto, postazione aule studio, postazione PC (1 ora al giorno), lettura quotidiani (1 ora al giorno). Anche il servizio di restituzione è accessibile su prenotazione.