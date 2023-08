A Gavorrano la serata delle Miss

Gavorrano (Grosseto) – Assegnati altri due titoli regionali satellite in vista dell’elezione di Miss Toscana prevista la sera del 30 agosto a Castelfiorentino (Firenze). A Gavorrano è andata in scena una bellissima serata culminata con l’assegnazione di Miss Miluna Toscana e Miss Sorriso Toscana. La nuova Miss Miluna è Chiara Helg, 21 anni di Poggibonsi (Siena) mentre la nuova Miss Sorriso è Klea Hoxha, 17 anni di Pistoia. Sia Chiara che Klea accedono direttamente alle prefinali nazionali di Miss Italia.

Vediamo le classifiche complete. Chiara Helg ha vinto il titolo di Miss Miluna superando Noemi Farina 20 anni di Greve in Chianti (Firenze). Al terzo posto Marianna Parri, 25 anni di Terricciola (Pisa), quarto posto per Justine Leso, 19 anni di Carrara, quinta Federica Pinzani, 18 anni di Empoli. La giuria era presieduta da Daniele Tonini, vice sindaco di Gavorrano. Chiara Helg è del segno zodiacale dei gemelli lavora come designer. E’ stata premiata anche da Michele Stoppa della Gioielleria Stoppa via Carducci 48, Grosseto in rappresentanza di Miluna. Un ringraziamento particolare alla Pro Loco di Gavorrano che ha curato l’organizzazione della serata nel corso della quale è stato ricordato con parole commosse Gerry Stefanelli il patron recentemente scomparsodella Syriostar che organizza il concorso di Miss Toscana da tanti anni. Le acconciature sono state curate dal salone Freestyle di Pino Di Tella di Follonica.

Nella serata di Gavorrano come si diceva è stato assegnato anche il titolo di Miss Sorriso Toscana 2023. Lo ha vinto Klea Hoxha, 17 anni di Pistoia, segno zodiacale della bilancia. Klea è stata premiata da StefaniaUlivieri sindaco di Gavorrano. Al secondo posto Marianna Parri, 25 anni diTerricciola (Pisa), terzo posto per Marina Frisenna 29 anni di Montespertoli (Firenze) che ha preceduto Benedetta Alocci 18 anni di Porto S.Stefano (Grosseto). La serata di grande successo è stata presentata con la consueta simpatia e professionalità da Raffello Zanieri e realizzata dal gruppo di lavoro della Syriostar composto da Alessio Stefanelli, Giovanni Rastrelli, Andrea Governi e Stefano Petruzzi.