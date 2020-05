"A Firenze un alberghiero internazionale, come a Losanna"

Progetto importante cui sta lavorando il Comune di Firenze

(DIRE) Firenze, 4 mag. - Una scuola alberghiera internazionale a Firenze. E' un progetto a cui sta lavorando il Comune, come conferma il sindaco Dario Nardella nel corso della diretta Facebook organizzata da 'Turismo Digitale', piattaforma social dedicata all'extra alberghiero. "Non è possibile che in Italia non ci sia una scuola internazionale per hotellerie. Perché i giovani bravi devono andare a Losanna, in Svizzera, a studiare le migliori professionalità del settore? Vogliamo quindi creare, e ci stavamo lavorando prima dell'emergenza, una scuola internazionale per le eccellenze, la piu' importante" del Paese, "per tutte le professioni della filiera, che sia un cameriere, un maitre di sala o un direttore d'albergo". Anche così, aggiunge, "possiamo attrarre giovani in citta'". Il discorso, infatti, ruota attorno ad un concetto: fare formazione di qualita' per dare sbocco ad un turismo solido nel tempo. "Se dovessi parlare di un modello, di un meccanismo di turismo nuovo, investirei su questa idea: Firenze capitale dello studio, della cultura e dell'alta formazione", spiega. (Dig/ Dire)