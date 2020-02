A Firenze Rocks 2020 "The Jungle", camping speciale per i fans

Dal 10 al 13 giugno 2020 alla Visarno Arena si può anche dormire

Per tutti gli amanti dei grandi festival internazionali arriva THE JUNGLE, il villaggio ufficiale di FIRENZE ROCKS dove sarà possibile soggiornare dal 9 giugno per cinque notti o dal 10 giugno per quattro notti per non perdere neanche un concerto e godere appieno dell’esperienza incredibile offerta dall’edizione 2020 del festival, ricchissima di star globali: Vasco Rossi (10 giugno), Green Day (l’11), i Guns N’ Roses (il 12) e Red Hot Chili Peppers (il 13).



The Jungle è più di un semplice campeggio. Si tratta di un villaggio esclusivo a pochi metri dal palco, che permetterà a tutti gli amanti della musica live di soggiornare per l’intera durata del festival e vivere un’esperienza incredibile, conoscendo persone accumunate dalla stessa passione e in cerca di emozioni indelebili.



Situato nell’area subito dietro il backstage, il villaggio si divide in tre zone e offre diverse soluzioni, studiate per offrire il massimo comfort e relax e soddisfare visitatori dalle esigenze differenti con proposte che partono da 35€ a notte (per persona).



• La zona The Jungle Resort raccoglie le soluzioni perfette per chi vuole vivere un’esperienza relax a 360° e godere del massimo comfort. Oltre ai diversi kit di accoglienza inclusi nel soggiorno, in alcuni pacchetti sarà possibile avere anche dei benefit per vivere la migliore esperienza possibile, come l’ingresso anticipato all’area dello show per cui si possiede il biglietto, un parcheggio dedicato e un pass laminato.

• Nella zona The Jungle Nest si trovano invece le soluzioni più competitive e pratiche, ma ugualmente funzionali. Tutte le tende sono già montate e al loro interno sono inclusi i benefit presenti in fase di prenotazione.

• La zona Relax e Ristoro: bar, punti ristoro dedicati, zone ombra e occasioni di svago per ricaricarsi prima di correre sottopalco per l’esibizione del tuo artista preferito.



Per vedere le offerte e prenotare il soggiorno: www.firenzerocks.it/camping Le tipologie di alloggio disponibili:



Zona The Jungle Nest



The Duo (tenda in nylon fino a 2 persone)

The Junior (tenda in nylon fino a 4 persone)

The Bell (tenda in nylon fino a 4 persone)

The Teepee (tenda in nylon fino a 6 persone)



Zona The Jungle Resort



The Family (tenda in tela fino a 4 persone)

The Circle (tenda in tela fino a 4 persone)

The Spirit (tenda in tela fino a 4 persone)



*Soluzioni a partire da 35€ a notte (per persona) I pacchetti saranno disponibili per l’acquisto a partire dalle ore 12.00 di giovedì 6 febbraio 2020 su www.firenzerocks.it/camping.