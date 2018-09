A Firenze per continuare bene la stagione

Obiettivo contro l'Atalanta, domenica 30 settembre alle ore 15:00 allo stadio Franchi, dare continuità alla striscia positiva dopo l'ingiusta sconfitta di San Siro

Mister Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Atalanta, settima giornata del campionato di Serie A TIM 2018-2019. "Affrontiamo una delle squadre più in forma del momento. Il valore della Fiorentina lo si vede dalle prestazioni che ha offerto. Il campo di Firenze è tra i più difficili, ma noi in trasferta abbiamo sempre avuto personalità ed un'identità ben precisa. Siamo in crescita di condizione. Per questo la gara di domani la considero un bel test anche sotto questo punto di vista”.

"La Fiorentina sta facendo bene, è una squadra che corre molto. E si giocherà in casa loro. Ci ricordiamo le sfide dell'anno scorso contro di loro, partite molto fisiche, difficili. Ma noi abbiamo ritrovato fiducia. L'idea è quella di cercare di migliorare e crescere sempre" dichiara José Luis Palomino, il difensore argentino alla sua seconda stagione nell'Atalanta.

Sarà il signor Paolo Valeri della sezione arbitrale di Roma 2 a dirigere Fiorentina-Atalanta. La lista dei convocati viola per la sfida:

Benassi, Biraghi, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Diks, Dragowski, Eysseric, Fernandes Edimilson, Hugo, Ghidotti, Hancko, Lafont, Laurini, Milenkovic, Mirallas, Norgaard, Pezzella, Pjaca, Gerson, Simeone, Thereau, Veretout, Vlahovic.

Il Presidente Onorario Andrea Della Valle è stato questa mattina al centro sportivo Davide Astori per stare vicino alla squadra ed assistere all'allenamento. In un clima molto sereno si è soffermato con il DG Corvino, il DT Freitas, il Mister, lo staff ed i calciatori trovando tutti molto concentrati e focalizzati sull'impegno di domani e trasmettendo la giusta carica in vista della delicata partita. Il Presidente si è anche complimentato con il Mister e la squadra per la buona prova di San Siro ed ha ribadito la sua convinzione per come si sta sviluppando il progetto intorno alla squadra che partita dopo partita è sempre più brillante e competitiva, sicuro che regalerà grandi soddisfazioni a Firenze ed ai suoi tifosi. C’è stata la gradita sorpresa da parte della squadra con la consegna di una maglia al Patron per il suo cinquantatreesimo compleanno. Confermata la presenza del Presidente Onorario domani allo stadio per Fiorentina - Atalanta.