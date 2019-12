Guidano senza aver mai preso la patente: maxi multa per due

Nelle ultime ore due casi scoperti dalla Polizia municipale: in viale Belfiore una donna alla guida di un'auto peraltro non assicurata e in piazza Puccini uno scooterista su un motorino non revisionato. Dovranno pagare sanzioni per oltre 5mila euro. Due uomini avevano una quindicina di auto intestate senza averne l'effettivo uso e possesso: multa di 544 euro per ogni veicolo

Un’automobilista scoperta alla guida di una vettura non assicurata e uno scooterista con il mezzo non in regola con la revisioni fermati dalla Polizia Municipale che li scopre entrambi senza patente. Sono due degli interventi effettuati dalle pattuglie del distaccamento di Rifredi nell’ambito dei controlli mirati alla sicurezza stradale effettuati la scorsa settimana.

La prima conducente è stata fermata in viale Belfiore: la 40enne fiorentina era alla guida di una Citroen C3 priva di assicurazione per cui è stata sanzionata con un verbale da 868 euro con taglio di 5 punti/patente e il sequestro dell’auto. Ma da un controllo ulteriore gli agenti hanno scoperto che la donna non aveva mai conseguito la patente, violazione per cui è scattata la maxi multa da 5.110 euro oltre al fermo del veicolo per 3 mesi.

Lo scooterista invece è stato fermato in piazza Puccini: il mezzo è risultato con la revisione scaduta (sanzione da 174 euro) cui si sono aggiunti il verbale da 5.110 euro per la mancanza della patente perché mai rilasciata e il fermo del veicolo.

È risultato senza assicurazione anche l’automobilista fermato in via di Novoli (868 euro e taglio di 5 punti/patente).

Sono finiti invece direttamente in depositeria i tre veicoli privi di copertura assicurativi trovati in sosta in viale Gori e via Marche: per i tre proprietari sono scattate le sanzioni previste.

Infine gli agenti del distaccamento di Rifredi hanno scoperto, a seguito di una indagine, due uomini, noti alle forze dell’ordine, che risultavano intestatari di una quindicina di veicoli a testa senza averne l’effettivo uso e possesso. Scattati verbali 544 euro per ciascun veicolo, per i mezzi è stata inoltrata la richiesta di radiazione al PRA.