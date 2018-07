A Firenze la prima Festa nazionale di Sinistra Italiana per LEU

Dal 23 al 29 luglio 2018, all'Area d'Estate del Varlungo

Inizia la stagione delle feste estive di Sinistra Italiana per Liberi e Uguali. Il primo appuntamento nazionale, a cui seguiranno altre città nei prossimi mesi e che ci concluderà a Torino a settembre, sarà a Firenze dove da lunedi prossimo 23 a a domenica 29 luglio 2018 si terrà "SI può fare", la Festa nazionale di Sinistra Italiana. L’evento, ricco di dibattiti, è dedicato ai grandi temi di attualità, dall’Europa ai migranti, dalla sanità alla cultura e si svolgerà nell’Area Festa d’Estate del Varlungo in via della Funga. Tutte le sere cena all'aperto realizzata dai volontari di Si.