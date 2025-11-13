'A Firenze 58 Carabinieri in più grazie al Governo Meloni'

“Un sentito grazie al Governo Meloni che, ascoltate le ragioni dei rappresentanti del centrodestra sul territorio, ha agito con grande concretezza, disponendo che il Comando Generale dei Carabinieri dislocasse 238 Carabinieri in Toscana. 58 di questi arriveranno a Firenze e provincia. In particolare, il grazie è rivolto al ministro dell’Interno Piantedosi. Da parte del Comune di Firenze, oggi più che mai, le chiacchiere stanno a zero. Se la volontà di contrastare la grave situazione di insicurezza della città, certificata da classifiche e testimoniata con cadenza quotidiana sui media, c’è davvero, affianchi da subito i militari dell’Arma con agenti del reparto antidegrado della Polizia Municipale. Siamo scettici, ma ci auguriamo di essere smentiti, per il bene dei fiorentini, che conta molto più della polemica politica”.

Lo dichiara il coordinatore del Gruppo Misto-Noi Moderati Luca Santarelli