“A Cena con …” in Versiliana debutta la nuova formula di intrattenimento

Da martedì 14 luglio cene con spettacolo al fresco della pineta. Il primo appuntamento con una serata, tra prosa e danza, in omaggio ad Antonio Tabucchi con Angela Torriani Evangelisti e Gianluigi Tosto

Marina di Pietrasanta (LU)- Si inaugura martedì 14 luglio con “Goodbye Mr Nightingale” la nuova formula di intrattenimento studiata dalla Fondazione Versiliana per l'edizione 2020 del Festival. Nell'elegante parco della Versiliana, proprio di fronte alla fabbrica dei pinoli, nel nuovissimo spazio spettacoli si potrà godere di un'elegante cena al fresco della pineta gustando al termine, proprio come dessert uno spettacolo, tra prosa, danza e cabaret.

E' la novità di questa stagione, insieme al cinema all'aperto, voluta dal Presidente della Fondazione Versiliana di concerto con il Consulente Artistico Massimo Martini e con il Consiglio di Gestione.

“E' la prima volta – spiega il Presidente Alfredo Benedetti - che la Versiliana propone questo tipo di eventi ed allarga il proprio perimetro anche a formule che finora sono state inesplorate. L'ambiente della Versiliana è particolarmente suggestivo e ben si presta per ospitare questo genere di eventi per cui abbiamo allestito un nuovo palcoscenico ad- hoc”.

La rassegna “ A cena con … si aprirà martedì 14 luglio alle 21.00 con una serata di cui sarà protagonista “Versiliadanza” con Angela Torriani Evangelisti e Gianluigi Tosto, impegnati in una performance di prosa e danza dal titolo “Goodbye Mr Nightingale” in omaggio ad Antonio Tabucchi. Versiliadanza che per anni ha lavorato sull’opera dell’autore toscano, prima fonte di ispirazione del lavoro di Angela Torriani Evangelisti, offrirà una rilettura dell’opera di Tabucchi con vari momenti dedicati ai temi principali della sua opera letteraria come il viaggio e il tempo.

La rassegna, che conta un totale di 8 appuntamenti , proseguirà domenica 19 luglio con Paola Lorenzoni sarà protagonista di “Lina Battiferri,Condominio Femminile” con Nicola Buffa alla chitarra , Antonello Avallone in “Novecento” di Alessandro Baricco (21 luglio) , Andrea Muzzi in “All'alba perderò” ( 23 luglio), Adonà in “E' strano, è strano cantare come un soprano” ( 5 agosto) , Antonello Avallone in “Io e Woody (7 agosto), Gabriele Pignotta in “Toilet” ( 12 agosto) e Gennaro Duccilli in “Edgar Allan Poe, Assassini” ( 23 agosto) .