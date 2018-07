A Borgo a Buggiano festeggiati i 111 anni della signora Valesca

Le ha passato il testimone della longevità Giuseppina Projetto, che si è spenta a Montelupo il 6 luglio scorso, a 116 anni

"Alla signora Valesca Tanganelli i miei auguri di buon compleanno e i più vivi complimenti per essere arrivata a 111 anni in buona salute, e ancora piena di entusiasmo e di interessi" l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi ci tiene a far arrivare anche i suoi auguri alla signora di Borgo a Buggiano, che con le 111 candeline spente ieri è la donna più anziana della Toscana. Le ha passato il testimone della longevità Giuseppina Projetto, che si è spenta a Montelupo il 6 luglio scorso, a 116 anni.

"Proprio pochi giorni fa' abbiamo presentato il Rapporto su Welfare e Salute - prosegue l'assessore Saccardi -, dal quale emerge che in Toscana si vive più a lungo che nel resto d'Italia e che si hanno anche abitudini e stili di vita migliori. Ecco, la signora Giuseppina e la signora Valesca sono la dimostrazione di questo. Alla donna più anziana della Toscana, con la quale mi fa piacere anche condividere la passione per la Fiorentina, auguro di continuare ad avere una vita ricca di affetti, di passioni e di interessi".