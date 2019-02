500 km di puro divertimento

Una gara automobilistica unica nel suo genere e nel mondo

Guidare per il puro piacere di farlo, puntare verso una destinazione con lo scopo di assaporare ogni singolo chilometro che divide dall’arrivo.

Questo è lo spirito di Crazyrun che si svolgerà il 17-18-19 maggio, 500 chilometri di adrenalina, scatenata da un mix tra una gara di regolarità (con strade aperte al pubblico e nel rispetto del Codice della Strada) e un game in cui ciascun team deve decifrare una serie di indizi per scoprire il punto di arrivo delle varie tappe ed arrivare al traguardo che sarà all’autodromo di Modena all’interno della terza attesissima edizione dei Motor1Days, il parco divertimenti della Motor Valley, ovvero l’evento automobilistico più dinamico in assoluto dedicato a tutti gli appassionati di motori e alle famiglie con una marcia in più.

La finish-line sarà infatti la domenica pomeriggio davanti a migliaia di spettatori, circa 10000 per l'esattezza. Il tutto all'interno del parco con successive premiazioni, dj set e car show. L’arrivo si completerà con le premiazioni, davanti a migliaia di spettatori, ospiti e vip presenti alla manifestazione.

Top secret il luogo della partenza, in puro stile Crazyrun, di certo sappiamo che il sabato sera gli 80 team in gara faranno tappa nell’esclusivo Resort di Castelfalfi in Toscana, dove si terrà la cena ed il Crazyrun Party. Alla base di tutto, una “caccia al tesoro” che vedrà 80 selezionatissimi team coinvolti in una corsa contro il tempo per superare le prove sparse lungo il percorso di 500 chilometri (250 al giorno), con 10 checkpoint per 10 tappe selettive.

Ben 48 ore di pura adrenalina con un perenne sali e scendi di emozioni: tutto si gioca sull’intuito dei team messi alla prova di continuo con cartine da interpretare in un battito di ciglia, enigmi, rebus e rompicapo di ogni tipo da risolvere immediatamente con l’obiettivo di superare gli avversari e sfrecciare per primi verso il traguardo.

Protagoniste assolute le supercar – Ferrari, Lamborghini, Porsche, BMW M, Maserati, Jaguar, Mercedes AMG, KTM, Audi RS e auto d’epoca customizzate – ma soprattutto i team travestiti da Emiri, Ghostbusters e personaggi di serie TV che sono il vero fulcro di questa due giorni all’insegna di ironia, stravaganza, resistenza e una sana follia che è l’ingrediente segreto di ogni Crazyrun. Vera istituzione per gli amanti delle quattro ruote.