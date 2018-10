2018: la sinistra ricomincia in Toscana

Filcams Cgil Firenze: domani e martedì il Congresso. Domenica 14 ottobre dalle 8.00 alle 20.00 si vota per il segretario regionale PD. Tutti i seggi delle Primarie. I candidati sono Simona Bonafè e Valerio Fabiani, che sfida Renzi: "Vieni in Toscana, non da Bruno Vespa". MDP–Art. 1 di Firenze approva la mozione 'Verso LEU'

VIDEO — Firenze, 7-10-2018- L'assemblea cittadina di MDP- Articolo 1 di Firenze tenutasi ieri ha eletto il nuovo Coordinamento Cittadino. Oltre questo, l'altro punto all'ordine del giorno era "Verso LEU" e tutti gli interventi hanno ribadito la volontà di iscritti e simpatizzanti di proseguire nel percorso iniziato con la Lista Grasso verso la creazione di un nuovo partito della sinistra. L'assemblea intervenuta ha eletto il nuovo Coordinatore, Luca Biagi Mozzoni, ed il Coordinamento - composto dagli eletti in Comune e nei quartieri, fra gli altri Stefania Collesei, Alessio Rossi, Costanza Tortù, Filippo Picone, Corinna Pugi, Sara Cappelletti, Luciano Bartolini, dai segretari di Circolo Nicolina Cavallaro e Mauro Manetti, gli ex parlamentari Filippo Fossati e Tea Albini, e Daniele Bettarini, Mara Nanni, Giampaolo Pazzi e Vittorio Lazzeri, con il mandato espresso di procedere verso la costituzione di LEU in tempi certi. L'assemblea ha approvato un documento in questo senso con un forte richiamo ai dirigenti nazionali, giudicati da molti incomprensibilmente inadempienti all'obbligo assunto di fronte agli elettori il 4 marzo scorso.

Domani lunedì 8 ottobre e martedì 9 ottobre, presso la Camera di Commercio in piazza dei Giudici 3, si terrà il 9° Congresso della Filcams Cgil Firenze "Il terziario è". Ci saranno 220 delegati e delegate provenienti da tutti i settori della categoria: GDO, commercio, cooperazione di consumo, multiservizi, turismo, pubblici esercizi, vigilanza, studi professionali, badanti. Domani lunedì 8 ottobre alle 9:45 saluti dell'Amministrazione con l'assessore Federico Gianassi. Alle 10:30 la relazione del segretario generale Filcams Cgil Firenze Massimiliano Bianchi. Alle 11 dibattito. Alle 14:30 intervento della prof. Annalisa Tonarelli su "storie di riders e come rappresentarli", segue altro dibattito. Martedì 9 ottobre: la mattina dibattito, alle 14:30 intervento di Maria Grazia Gabrielli (segretaria generale Filcams Cgil nazionale), seguono votazione documento politico ed elezione cariche locali.

Si vota domenica 14 ottobre per scegliere il nuovo segretario del Partito democratico della Toscana. I candidati sono Simona Bonafé e Valerio Fabiani. Si vota solo nella giornata di domenica 14 ottobre dalle 8.00 alle 20.00. Possono votare non solo gli iscritti ma anche tutti gli elettori che si riconoscono nella proposta politica del partito. Possono votare anche i giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni e i cittadini stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno purché si registrino on line sul sito www.pdtoscana.it entro il 10 ottobre. Per votare basta presentarsi al seggio elettorale il giorno del voto con un documento di identità e tessera elettorale. Ai non iscritti al Pd è richiesto un contributo di 2 euro per le spese organizzative. Diventa segretario del Pd Toscana chi avrà la maggioranza dei componenti dell’assemblea regionale.

“Nelle ultime settimane abbiamo incontrato tante persone e svolto tutte le convenzioni congressuali. Ci siamo confrontati e sottolineato l’importanza della possibilità di poter scegliere direttamente il segretario regionale del nostro partito.Il valore delle primarie è proprio questo, il confronto democratico, aperto, rivolto non solo agli iscritti del Pd ma a tutti coloro, elettori e simpatizzanti, che credono in una proposta riformista per il nostro paese. Siamo l'unico partito italiano che sceglie il proprio leader in modo democratico e per noi questo rappresenta un grande valore, quello della partecipazione che non si fa leggendo un sito con un click, o con decisioni prese da un capo, ma che si concretizza coinvolgendo tante persone e alimentando la loro partecipazione attiva. Un valore di cui andiamo orgogliosi e che è proprio di tutto il Partito democratico” così Jacopo Mazzantini, segretario Pd Empolese Valdelsa presenta le primari del partito.

Valerio Fabiani, 34 anni, piombinese, ha lanciato la sua sfida al gruppo dirigente renziano della Toscana candidandosi alle Primarie aperte per il Segretario Regionale del PD, che si svolgeranno domenica 14 ottobre. Alla competizione partecipa anche la fedelissima di Renzi Simona Bonafé, europarlamentare. Oggi Fabiani, con un videomessaggio dalla sua pagina Facebook, si rivolge direttamente all'ex Segretario Nazionale ed ex Premier e lo sfida: "Caro Matteo, a parlare del congresso vieni in Toscana e non da Bruno Vespa!" e ancora: "Hai voluto decidere tutto tu, candidature, liste, data: adesso discuti con me di come evitiamo che anche la Regione vada in mano alla Lega, come è già successo in vari comuni". Scorrendo la sua pagina è estremamente chiara la sua volontà di discontinuità dalla stagione renziana: "Un gruppo dirigente che perde milioni di voti in pochi anni va cambiato!" e l'idea che ha in mente per evitare che nel 2020 la bandiera del Carroccio sventoli sulla Regione: "Un PD nuovo e inclusivo, che la smetta con la chiusura e l'arroganza, che torni a dialogare con i cittadini, con il campo ampio delle sinistre, con parti di società che si sono allontanate. Serve un progetto aperto e coinvolgente, dobbiamo farlo per la Toscana". Sul finale un appello: "Le Primarie sono aperte, tutti possono votare: venite a cambiarci".