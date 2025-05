18 maggio, la domenica del Galluzzo

Domenica 18 maggio il Galluzzo si riempirà di persone ed entusiasmo per tre eventi in contemporanea, nello stesso giorno, eventi che animeranno il paese fin dalla mattina presto. Due di questi eventi sono legati alla bici.

Si tratta de "La Certosina", ciclostorica giunta all'ottava edizione, "Ciclabili-amo il Galluzzo", pedalata collettiva per favorire la realizzazione di piste ciclabili in zona, e di "Galluzzo in fiera" la consueta fiera della terza domenica del mese.

CERTOSINA - La Certosina 2025, IV tappa Coppa Toscana Vintage ciclostoriche, Memorial Gaetano Ceccatelli, viene organizzata dalla Misericordia del Galluzzo. Per le ultime iscrizioni, a disposizione sabato 17 maggio pomeriggio e domenica mattina entro e non oltre le ore 08.30. Un evento tra sport, storia e socialità di livello sempre più alto.

CICLABILI - AMO - La pedalata collettiva per tutte le età per chiedere al Comune di Firenze piste ciclabili Galluzzo/Due Strade e in prospettiva Galluzzo/Firenze, Galluzzo/ le Bagnese/Scandicci lungo il fiume Greve e Galluzzo/Cascine del Riccio lungo il torrente Ema partirà alle ore 10 circa. Previsti numerosi eventi collaterali per tutte le età tra cui la visita, nel pomeriggio, alla ex Riottosa che sarà un centro di aggregazione importante.

GALLUZZO IN FIERA - Dalle 8 alle 19 l'evento targato FIVAG - CISL che richiama sempre in paese un gran numero di persone tra esercenti e clienti.