16 albe, l'epopea spaziale di Thomas Pesquet in un film

Sabato 28 novembre alle 15 in streaming gratuito in 45 Paesi del mondo

Sabato 28 novembre alle ore 15 in simultanea con 45 Paesi del mondo avverrà la proiezione virtuale del film “16 albe, l'epopea spaziale di Thomas Pesquet" di Pierre-Emmanuel Le Goff (F 2018, 120'), approccio metaforico e onirico del viaggio nello spazio dell'astronauta francese Thomas Pesquet.

Seguirà da un dibattito live con il regista in francese: un'opportunità per vedere lo stesso film insieme e discutere con il regista sullo schermo.

Il film è in versione originale francese con sottotitoli in italiano. Pagina web: https://www.institutfrancais.it/firenze/16-albe-lepopea-spaziale-di-thomas-pesquet

Il 17 novembre 2016, Thomas Pesquet salpa per la sua prima missione sulla stazione spaziale internazionale. In orbita a 400 chilometri dalla Terra, durante questi sei mesi in cui il mondo sembra oscillare nell'ignoto, l'astronauta si relaziona con l'opera visionaria di Saint-Exupéry su proposta del regista Pierre-Emmanuel Le Goff, che gli affida la sua statuetta del Petit Prince affinché la porti nella stazione spaziale internazionale con le opere complete di Saint-Exupéry. L'astronauta l'ha riportata sulla Terra dopo 196 giorni nello spazio.

Il film è stato selezionato e premiato in molti festival in giro per il mondo, ed è stato scelto come film di chiusura del Doc Day al Festival di Cannes nel 2018, anno di uscita.

Iniziativa promossa da IF Cinéma in collaborazione con La 25ème Heure. Nell’ambito del Mese del documentario 2020

ll link al film In VO con sottotitoli italiani è il seguente

https://sallevirtuelle.25eheure.com/seance/3975/faf9922b8afae5cc2631b1e997dea1630b893a36

Nb è necessario geo-localizzarsi per accedere alla sala, poiché non tutti i paesi hanno i diritti per lo streeming.