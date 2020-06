Cerimonia alle ore 16 alla presenza dei vertici dell’Istituto e delle autorità

Da domani, 13 giugno, il Museo degli Innocenti riapre al pubblico.

Il nuovo accesso è dal lato del bookshop del Museo (piazza SS. Annunziata, 13) per consentire maggiori controlli in entrata.Il Museo è visitabile con nuovi orari dal giovedì al lunedì dalle 16.00 alle 20.00. Mascherina, distanziamento tra i visitatori ed ingressi scaglionati sono le precauzioni necessarie per accedere, in linea con le direttive regionali e nazionali che riguardano i musei, alle sale che raccontano il passato e il presente della più antica istituzione pubblica italiana dedicata all’accoglienza dei bambini e alla difesa dei loro diritti.

Una cerimonia di riapertura del Museo si svolgerà domani 13 giugno alle ore 16.00 alla presenza dei vertici dell’Istituto degli Innocenti e delle autorità.