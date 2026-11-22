Zia Caterina ha scritto un libro che dal 4 novembre sarà in tutte le librerie. «[Zia] Caterina. Leggere il foglietto illustrativo» ne è il titolo. Casa editrice, la fiorentina Giunti.

"Per anni - spiega Caterina Bellandi - ho accompagnato i miei SuperEroi negli ospedali. Poi, nel 2024, in un letto d’ospedale ci sono finita io.

Una malattia autoimmune rara mi ha tolto il fiato e molte certezze. E mi ha messa davanti a una domanda che avevo sempre rimandato: chi sono, quando non riesco più a essere Zia Caterina?

La Zia la conoscete: cappelli impossibili, abiti colorati, un mantello e un taxi da fiaba. Sorride, inventa, consola. Ma sotto quei colori ci sono io, Caterina. Una donna che, da quando si è ammalata, qualche mattina fa fatica persino a vestirli, quei panni. E che soffre quando il trucco e un sorriso fanno credere agli altri che sia tutto come prima.

Per capire come fossimo arrivate fin qui, io e la Zia abbiamo dovuto tornare all’inizio. A Stefano. Al nostro grande amore, alla sua malattia, alla sua morte. Al taxi Milano25 che mi ha lasciato e a quella promessa che mi ha cambiato la vita. Forse ho cominciato a guidarlo per continuare ciò che lui aveva iniziato. O forse perché, senza Stefano, non sapevo più come abitare il mondo se non da quel sedile.

Poi sono arrivati i miei bambini, i SuperEroi. E quella strana alleanza fra cielo e terra ha preso forma: il suo taxi, i miei colori, il desiderio di trasformare una corsa in un piccolo spazio di felicità.Ho sempre amato i libri e le parole. Quando mi sono trovata costretta a fermarmi, ho sentito il bisogno di mettere nero su bianco ciò che stavo vivendo e tutto ciò che mi aveva portata fin lì. Non volevo inventare un romanzo. Volevo dare voce alle nostre chiacchierate, a un dialogo fra Caterina e Zia Caterina: la donna e il personaggio, due facce della stessa medaglia, finalmente capaci di farsi domande scomode e di ascoltarsi.

È nato così «[Zia] Caterina. Leggere il foglietto illustrativo»: un intreccio di ricordi, incontri, paure, gratitudine e nuove consapevolezze. Una storia vera che non pretende di offrire risposte, ma prova a non nascondere le domande.I diritti d’autore saranno interamente devoluti a Milano25 ODV, per continuare a sostenere i nostri SuperEroi.

Perché sto imparando una cosa: per continuare a prendermi cura degli altri, devo imparare a non lasciare indietro Caterina.

Dal 4 novembre in tutte le librerie, ma già in preorder su Amazon.

https://www.amazon.it/s?k=9791223277287