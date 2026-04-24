Wizz Air rafforza la connettività tra Toscana e Sicilia

Pisa, 24 Aprile 2026 – Wizz Air, seconda compagnia aerea per quota di mercato in Italia, e Toscana Aeroporti sono lieti di annunciare oggi una nuova importante opportunità di viaggio per i passeggeri della regione: dal prossimo 25 ottobre 2026, sarà operativo il nuovo collegamento diretto tra Pisa e Palermo, con fino a 10 frequenze settimanali.

L’introduzione della nuova rotta rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della connettività domestica dallo scalo “Galileo Galilei”, consolidando il ruolo di Pisa come scalo strategico per i collegamenti tra il Centro-Nord e il Sud Italia.

Grazie a questo nuovo volo, Wizz Air amplia le opportunità di viaggio per i passeggeri toscani, offrendo una soluzione comoda, diretta e a tariffe accessibili verso una delle principali destinazioni del Mezzogiorno, con benefici concreti sia per il traffico leisure sia per quello legato a esigenze personali e professionali.

Il collegamento Pisa-Palermo avrà inoltre un impatto particolarmente rilevante sul piano accademico: la nuova rotta faciliterà infatti gli spostamenti degli studenti fuori sede, rafforzando i collegamenti con il polo universitario pisano, tra i più importanti e attrattivi d’Italia, e favorendo una maggiore integrazione tra territori. Allo stesso tempo, il volo contribuirà a sostenere la mobilità regionale, migliorando l’accessibilità tra Toscana e Sicilia e incentivando gli scambi economici, culturali e turistici tra le due aree.

L’annuncio si inserisce in un contesto di crescita continua per Wizz Air a Pisa e per la partnership tra la compagnia area low cost e Toscana Aeroporti, l’ente di gestione del Galileo Galilei. Dall’inizio delle operazioni, la compagnia ha infatti già trasportato oltre i 2 milioni di passeggeri da e verso lo scalo toscano, costruendo un network solido e in costante espansione.

Per la stagione estiva in corso, Wizz Air mette in vendita 336.000 posti da Pisa, segnando un incremento del +23,4% rispetto allo scorso anno, a conferma dell’impegno della compagnia nel rafforzare la propria presenza sul territorio. Attualmente, il network del vettore comprende 5 rotte verso 4 Paesi, collegando la Toscana con destinazioni chiave dell’Europa orientale e dei Balcani: Tirana, Varsavia, Iași, Bucarest Otopeni e Belgrado.

Con l’introduzione del nuovo collegamento per Palermo, l’offerta si arricchisce ulteriormente, ampliando le opzioni di viaggio e contribuendo a rendere lo scalo sempre più centrale nella rete della compagnia in Italia.

I biglietti per la nuova rotta Pisa-Palermo sono già disponibili su wizzair.com e sull’app ufficiale WIZZ, con tariffe a partire da €19,99.

“il nuovo collegamento tra Pisa e Palermo rappresenta un ulteriore tassello della nostra strategia di rafforzamento della connettività domestica in Italia. Pisa è un aeroporto rilevante per il nostro network: negli anni abbiamo costruito una presenza solida, sostenuta da una domanda in costante crescita e da una collaborazione proficua con Toscana Aeroporti” ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. “Con questa nuova rotta vogliamo offrire ai passeggeri toscani ancora più opportunità di viaggio, facilitando al tempo stesso gli spostamenti degli studenti e contribuendo a rafforzare i legami tra due territori strategici come Toscana e Sicilia. Continueremo a investire su Pisa con l’obiettivo di garantire tariffe accessibili, un network sempre più ampio e un servizio affidabile. Let’s WIZZ!”

“L’attivazione del nuovo collegamento Pisa-Palermo rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento del network domestico del nostro scalo e conferma il ruolo strategico del Galileo Galilei” ha dichiarato Toscana Aeroporti. “Questa nuova rotta non solo risponde in modo concreto alla domanda di mobilità tra Toscana e Sicilia ma dimostra anche come la collaborazione con Wizz Air continua a generare risultati importanti, contribuendo allo sviluppo della connettività del territorio, alla crescita del traffico passeggeri e quindi alla competitività del nostro sistema aeroportuale.”

La nuova rotta è parte del piano di crescita costante e significativa di Wizz Air in Italia. Nel 2025 la compagnia ha trasportato oltre 21 milioni di passeggeri in Italia, registrando un incremento dell’8% rispetto all’anno precedente e mantenendo un eccezionale indice di affidabilità del 99,6%. Con una flotta di 43 aeromobili basati nel Paese quest’anno e una quota di mercato del 12%, Wizz Air è oggi il secondo vettore in Italia, puntando a offrire più di 31 milioni di posti nel 2026 e a rafforzare ulteriormente la propria presenza sul territorio nazionale.