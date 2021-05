Vueling: 16 luglio nuova rotta Firenze-Lampedusa

Vueling, compagnia aerea parte del gruppo International Airlines Group, annuncia una nuova rotta domestica in vista della stagione estiva. A partire dal prossimo 16 luglio, la compagnia opererà infatti il collegamento Firenze-Lampedusa con 1 frequenza alla settimana, ogni venerdì, permettendo ai passeggeri in partenza dall’aeroporto di Peretola di raggiungere una delle destinazioni estive più amate dagli italiani e dai turisti stranieri.

La nuova rotta va ad incrementare l’offerta domestica della compagnia presso l’aeroporto fiorentino che vede già operative 2 rotte e una terza a partire dal 19 giugno.

Dalla base di Peretola infatti è già possibile volare verso due delle principali città siciliane, Catania e Palermo, raggiungibili rispettivamente con 6 e 4 frequenze settimanali per tutta l’estate 2021. A queste, si aggiunge la terza rotta domestica, operativa dal 19 giugno, che consente ai passeggeri in partenza dalla toscana e dai luoghi limitrofi di raggiungere la città di Olbia con 4 voli alla settimana, per tutta la stagione estiva.

Oltre le connessioni domestiche, Vueling opera anche 11 rotte internazionali che permettono di raggiungere città europee e mete estive uniche. Da Firenze è infatti possibile raggiungere Barcellona, hub della compagnia, con 1 collegamento al giorno a maggio e fino a 2 giornalieri in agosto. Inoltre, sempre dalla base di Peretola, è possibile raggiungere Madrid, Bilbao, Londra-Gatwick, Amsterdam, Parigi, Mykonos, Santorini, Monaco, Praga e Copenaghen.