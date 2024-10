Volley, Savino Del Bene Scandicci ospita la novità Talmassons Fvg

Ph LVF

Primo turno infrasettimanale nel campionato della Savino Del Bene Volley, che attende a Palazzo Wanny la neopromossa Cda Volley Talmassons Fvg. Le toscane, in cerca di riscatto dopo aver incassato la prima sconfitta stagionale sul campo di Busto Arsizio, hanno il dovere di rilanciarsi per consolidare la propria posizione nei piani alti della classifica. Il fischio d’inizio è fissato per mercoledì 30 ottobre alle ore 20.30.

EX E PRECEDENTI

Nessuna atleta della squadra allenata da coach Gaspari ha giocato per la Cda Volley Talmassons Fvg, mentre sono due le giocatrici friulane tesserate in passato dal club di patron Nocentini.

Si tratta di:

Martina Ferrara, libero classe ‘99 e capitano delle Pink Panthers, ha giocato per la Savino Del Bene Volley nella stagione 2017-2018;

Yana Shcherban, schiacciatrice russa classe ‘89, ha militato nella squadra toscana nella stagione 2022-2023 vincendo la Coppa Cev.

La partita di mercoledì sera coinciderà con il primo incontro nel massimo campionato di Serie A1 tra le due formazioni e il debutto assoluto per la Cda Volley Talmassons Fvg sul taraflex di Palazzo Wanny.

LE PAROLE DI COACH MARCO GASPARI

"Quella con Talmassons è una partita esattamente come quella di Busto Arsizio, cioè una gara da preparare con la consapevolezza che ci sarà una squadra neopromossa che ha fatto comunque un ottimo risultato contro una Bergamo che veniva da due vittorie consecutive. Talmassons è una formazione con delle giocatrici che hanno esperienza in A1: Sherban, Strantzali e Kraiduba sicuramente conoscono il nostro campionato, quindi dobbiamo stare molto molto attenti.

Di sicuro la partita di Busto è stata molto negativa, ma su tanti fronti ci ha dimostrato che dobbiamo imparare a soffrire. Dovremmo imparare a uscire dalle situazioni di difficoltà, sicuramente con una gestione dell'errore che deve essere obbligatoriamente migliore, ma anche con la pazienza di giocare contro squadre che giocano con l'ambizione di portar via punti importanti per la lotta alla salvezza. Veniamo da una partita estremamente negativa ed è importante giocare subito, ma è importante farlo con con lucidità.”

LE AVVERSARIE

Dopo aver vinto i Play-Off Promozione 2023-2024 di Serie A2 contro la Futura Volley Busto Arsizio, la Cda Volley Talmassons Fvg si sta confrontando per la prima volta nella storia con il massimo campionato di pallavolo femminile. Il club friulano si trova attualmente al nono posto della classifica generale con 3 punti, frutto della vittoria in quattro set colta a Treviglio contro la Volley Bergamo.

Per quanto riguarda lo staff tecnico, la squadra del presidente Cattelan ha rinnovato la propria fiducia nell'esperto Leonardo Barbieri, alla quinta stagione con le Pink Panthers, e al suo secondo Fabio Parazzoli.Analizzando poi al roster, le uniche confermate rispetto alla scorsa annata sportiva sono le giovani Eze Chidera Blessing, miglior alzatrice dell’Europeo Under 22 vinto dalla nazionale italiana, e l’opposta Nicole Piomboni, protagonista dell’argento Europeo Under 20 conquistato dalle azzurrine a Sofia.

Diversi sono poi gli innesti di qualità, tra tutti l'ex di turno Yana Shcherban, la schiacciatrice greca Olga Strantzali, che ritorna in Serie A1 dopo l’esperienza a Cuneo nella stagione 2020-2021, e l’opposta ex-Firenze Anastasiia Kraiduba.

Per questo match, lo starting six scelto da coach Barbieri dovrebbe essere composto da Eze in regia e Kraiduba come opposta, in banda Shcherban e Strantzali e al centro la coppia Botezat-Kocic. Il libero e capitana è Ferrara.

IN TV

La partita tra la Savino Del Bene Volley e CDA Volley Talmassons Fvg sarà visibile in diretta previo abbonamento sulle piattaforme Dazn e Volleyball World TV.

Ricordiamo che, inserendo al momento della registrazione il codice SCANDICCI10, sarà possibile usufruire del 10% di sconto sull’abbonamento.