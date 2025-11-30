Volley Donne: oggi in campo Scandicci e Firenze

Ultimo appuntamento del girone d’andata per la Savino Del Bene Volley, che oggi domenica 30 novembre 2025 (ore 17) scenderà in campo per il 12° turno di Serie A1.

Di fronte alle ragazze di coach Gaspari si pareranno le padrone di casa della CBF Balducci HR Macerata, attualmente undicesime in classifica con 11 punti. Una sfida importante in chiave classifica: la Savino Del Bene Volley, seconda con 31 punti, punta infatti a consolidare la propria posizione nelle zone alte della graduatoria.Quella di Macerata sarà la quindicesima partita in 55 giorni per la Savino Del Bene Volley e rappresenterà l’ultimo impegno prima di un fitto calendario di appuntamenti internazionali. Dopo la trasferta nelle Marche, la squadra volerà in Francia per il match di CEV Champions League del 3 dicembre contro il Volero Le Cannet, per poi partire il 6 dicembre alla volta del Brasile, dove sarà protagonista del Mondiale per Club.

Ultima partita casalinga del girone d’andata per Il Bisonte Firenze, che oggi alle 17 ospita Bergamo al Pala BigMat. Dopo tre sconfitte di fila, le bisontine vogliono tornare a far punti contro una diretta rivale come la squadra di Carlo Parisi, che al momento è decima in classifica con 11 punti, due in meno di quella di coach Chiavegatti, ma che dopo una partenza difficile è in netta ripresa. Un match complicato, ma fondamentale per mantenersi a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione e per coltivare ancora la speranza di qualificarsi ai quarti di finale di Coppa Italia, che sarà preceduto da una campagna di sensibilizzazione e supporto della "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" del 25 novembre: prima dei saluti, le capitane delle due formazioni leggeranno un messaggio contro la violenza sulle donne, rilanciando il numero verde nazionale gratuito 1522, attivo ventiquattr'ore su ventiquattro per le vittime di violenza e stalking.