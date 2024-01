Villa Cherubini Prosperius, tavolo martedì 30 gennaio

Firenze, 26-1-2024 - "Da settimane stiamo denunciando la situazione di Villa Cherubini Prosperius, per la quale abbiamo grande preoccupazione, sia per la situazione finanziaria - di cui non abbiamo ancora contezza della reale gravità - che mette a rischio tutti i lavoratori coinvolti nell'eragazione dei servizi, sia per le ricadute sulle condizioni di lavoro, con aumentati carichi di lavoro e turni “massacranti” fino alle 17 ore consecutive, dovuti a continue riduzioni di personale anche nei servizi sanitari convenzionati dalla USL Toscana centro come le Cure Intermedie e l’Hospice". Così in una nota Cgil Toscana e Firenze che prosegue:

"Abbiamo chiesto un’azione alla Prefettura di Firenze, all’Ispettorato del lavoro e alla USL Toscana Centro perché ognuno intervenisse secondo le proprie competenze, a partire dal rispetto della convenzione con il Servizio Sanitario Pubblico.L’unità di Crisi della Regione Toscana ha convocato il tavolo in plenaria per martedì 30 gennaio, ma ad oggi l’azienda non conferma la propria presenza.Questo è inaccettabile, ogni giorno trascorso senza definire standard assistenziali minimi condivisi è un giorno di preoccupazione per gli operatori che devono garantire i servizi.Così come preoccupa la situazione di crisi aziendale formalizzata con l’accoglimento della procedura di composizione negoziata degli scorsi giorni.Per tutte queste ragioni, al fine di chiedere a Villa Cherubini-Prosperius di non sottrarsi al confronto istituzionale con Regione, USL e organizzazioni sindacali, saremo lunedì 29 gennaio in presidio davanti ai cancelli della struttura in via San Domenico 87 a Firenze ore 12-13", conclude Cgil.