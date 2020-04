Viabilità: da lunedì riaprono i cantieri nella Città Metropolitana

Nuovo asfalto in viale Petrarca e nei parcheggi di viale Corsica e via del Terzolle, lavori per l'estensione delle reti idrica e fognaria in via del Ferrale. Accordi quadro per le misure di sicurezza contemplate nell'ambito dell'emergenza sanitaria

Da lunedì la Città Metropolitana di Firenze riaprirà alcuni cantieri sulle strade di competenza, in particolare sulla Sp 89 per il secondo lotto di lavori della circonvallazione; quindi sulla FiPiLi per il viadotto di San Colombano.

Nella settimana successiva via agli interventi sulla Sp 12 per la circonvallazione di San Vincenzo a Torri; sulla Sp 72 a Malmantile; sulla Sp 70 a Mezzomonte.

A Firenze nuovo asfalto in viale Petrarca e nei parcheggi di viale Corsica e via del Terzolle, i ripristini a seguito di interventi sui sottoservizi in via dell'Anconella, via Il Prato e via Signorelli. E ancora l'estensione delle reti idrica e fognaria in via del Ferrale e nuovi allacci in via Santa Maria a Cintoia e via di Villamagna. Solo solo alcuni dei principali lavori che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine consentiti dalle misure di contenimento del DPCM per il contenimento del Covid-19 e che prevedono l'istituzione di provvedimenti di circolazione.

Per quanto riguarda le asfaltature, da lunedì 20 aprile è in programma l'asfaltatura di viale Petrarca e viale Pratolini. L'intervento andrà avanti fino al 9 maggio articolato a fasi successive. Si inizia in viale Petrarca sulla direttrice verso piazza Tasso con restringimenti di carreggiata e divieti di sosta a tratti; a seguire sarà la volta della direttrice verso piazzale di Porta Romana con lo stesso tipo di provvedimenti. Successivamente sarà effettuato il rifacimento della segnaletica sulle due direttrici sempre con restringimenti di carreggiata. Nella terza fase i lavori interesseranno l'area di sosta lato mura da piazzale di Porta Romana a piazza Tasso: anche in questo caso sono previsti restringimenti di carreggiata sulla direttrice verso piazza Tasso e divieti di sosta lato numeri civici dispari. L'ultima fase riguarda viale Pratolini (dal numero civico 2 a viale Ariosto) dove saranno istituiti restringimenti di carreggiata con senso unico alternato e divieti di sosta. Stessi provvedimenti anche in viale Aleardi nell'area di intersezione con via Pulci.

Lunedì inizieranno anche i lavori di ripristino della pavimentazione del parcheggio di viale Corsica. Previsti divieti di sosta e transito nell'area adiacente alla ferrovia e del tratto di ingresso (da via dell'Arcovata a fine strada) fino al 28 aprile. Asfaltatura anche nel parcheggio di via del Terzolle e tratti di via dei Panciatichi e via Vasco de Gama. Da venerdì 24 aprile e fino al 6 maggio in via di Terzolle (tra il numero civico 6 e via dei Panciatichi) saranno in vigore un restringimento di carreggiata con senso unico verso via Panciatichi e divieti di sosta. Divieti di sosta e transito in via dei Panciatichi (dal numero civico 37 a via di Terzolle) e via Vasco De Gama (da via dei Panciatichi nella parte di carreggiata con direttrice di marcia verso via dei Panciatichi). Da lunedì 20 aprile sono in programma lavori di rifacimento di tratti di marciapiede in via Franceschini e via Dosio. Fino al 30 aprile previsti divieti di sosta e divieto di passaggio per i pedoni nei tratti interessati.

Rimanendo sui ripristini, da lunedì prenderanno il via quelli a seguito di interventi sui sottoservizi (fibra) in via dell'Anconella. Fino al 29 aprile nel tratto tra il numero civico 52 e via Pisana saranno in vigore divieti di sosta (lato numeri civici pari) e un restringimento di carreggiata. Sempre da lunedì sono in programma i ripristini in via Alamanni e via Il Prato. Fino al 9 maggio sono previsti restringimenti di carreggiata in via Alamanni (tra i numeri civici 21 e 35 con direzione da viale Fratelli Rosselli a via Jacopo Da Diacceto) e in Il Prato (tra i numeri civici 12 e 24R con direzione da via Palazzuolo a via Il Prato con anche divieti di sosta). Da martedì 21 a giovedì 23 aprile in orario 23-12 si aggiungeranno la chiusura di via Il Prato (da via Santa Lucia al numero civico 12 nella corsia verso viale Fratelli Rosselli) con divieti di sosta e il divieto di transito per i mezzi superiori ai 35 quintali in via Santa Lucia.

Martedì sarà la volta dei ripristini in via Signorelli con divieti di sosta tra i numeri civici 16 e 20 fino al 24 aprile. Inizieranno invece giovedì 23 aprile i ripristini in via Bolognese con l'istituzione di un restringimento di carreggiata e divieti di sosta nei tratti compresi fra i numeri civici 52 e 62 e a seguire fra i numeri 61 e 67.

La ripresa dei lavori è prevista nell'ambito di nuovi accordi quadro che contemplano le misure di sicurezza necessarie sulla base dell'emergenza sanitaria.