Viabilità: bollino rosso il 14 e 15 e il 17 e 18 agosto

Il quarto fine settimana di esodo estivo è segnato dalle partenze per il lungo ponte di Ferragosto. Sulla per il terzo weekend del mese è atteso traffico in costante aumento per gli spostamenti dei viaggiatori che sono rimasti nelle grandi città, ma che si concedono qualche giorno di riposo per celebrare il 15 agosto in località più vicine. Non mancheranno anche gli ultimi vacanzieri che partiranno verso mete più lontane, mentre a partire dalle giornate di sabato 17 e domenica 18 sono previsti i primi rientri a casa.

Viabilità Italia ha annunciato bollino rosso a partire dal pomeriggio di oggi, mercoledì 14 agosto e nella mattinata di domani, giovedì 15 agosto: spostamenti in netta crescita dai grandi centri urbani in tutta Italia verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord e verso i confini di Stato. Viceversa, nelle giornate di sabato 17 agosto e di domenica 18 agosto è atteso traffico intenso verso i grandi centri urbani.

L’intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici: l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia; le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria).

Le squadre del distaccamento di Orbetello, della sede centrale di Grosseto ed il funzionario tecnico, sono intervenuti nel pomeriggio di ieri, sulla SS1 Aurelia all’altezza dello svincolo per Orbetello, per un incidente stradale dove erano coinvolti un’auto ed un autotreno. Nello scontro l’autovettura con a bordo due persone ha terminato la sua corsa fuori strada, mentre il mezzo pesante, trasportante pomodori, si è ribaltato sulla carreggiata spargendo tutto il carico su entrambe le corsie in direzione nord e con la cabina di guida nella fossetta laterale.

All'interno dell’autotreno è rimasto incastrato l'autista che è stato estratto dopo circa 3 ore di lavoro delle squadre VF intervenute, con l’ausilio delle autogrù dei comandi VVF di Livorno e Siena. Al termine delle complesse operazioni di estrazione del ferito, a causa della posizione assunta dal mezzo pesante a seguito dell’incidente, lo stesso è stato affidato al personale sanitario presente per il suo immediato trasporto con elisoccorso Pegaso 2 presso l’ospedale di Siena. Le operazioni di rimozione del mezzo pesante di sono protratte fino alle 5,30 della mattinata odierna.