Via delle Bagnese, sanzionati tre autocarri

Stamattina i controlli della Polizia municipale nella strada che collega Scandicci al Galluzzo

Proseguono gli interventi della Polizia Municipale per garantire la sicurezza stradale. Questa mattina sono stati svolti controlli in via delle Bagnese su 15 veicoli di cui 5 autocarri e 10 autovetture. Sono state elevate tre sanzioni, tutte a autocarri, per un totale di 261 euro. La prima, per mancato rispetto di divieto d’accesso a mezzi dal peso superiore alle 3,5 tonnellate, le altre due, per eccedenza di carico superiore alla fascia compresa tra il 10 e il 20 per cento, nella quale invece i veicoli risultavano conteggiati. Per tutti e tre sanzioni amministrative pecuniarie di 87 euro e due punti di decurtazione dalla patente; nel primo caso anche due punti in più sottratti dalla carta di qualificazione del conducente.