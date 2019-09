Verve Rally: supercar "carbon neutral" a S. Casciano dei Bagni

Straordinaria manifestazione domenica 22 settembre

SAN CASCIANO DEI BAGNI (SIENA) - Fa tappa a San Casciano dei Bagni “Verve Rally”, la prima manifestazione automobilistica europea “carbon neutral”, domenica 22 settembre. Le auto partecipanti, straordinarie supercar, verranno esposte in piazza Matteotti dalle 12,30 alle 16. Sarà una grande festa, con una degna cornice locale: nel primo pomeriggio (dalle 14,30) si svolgerà una sfilata in abiti di epoca rinascimentale e un paio di giochi popolari, il palo della cuccagna e la corsa dei sacchi, come parziale riproposizione di quanto avviene nel Palio di San Cassiano.

Nata da un’idea degli “imprenditori seriali” britannici Darshana e Marcus Ubl, il “Verve rally” ha una lunga lista di sponsor eccellenti per un’avventura di guida unica, destinata agli entusiasti del turismo di lusso. Sarà una passerella di auto come Ferrari, Lamborghini, Audi e Mc Laren, nell’atmosfera incantata di antiche terme, nobilitate da resti etruschi e romani, e da importante edificio di epoca medicea. Un modo di fare turismo di lusso, ma anche di annullare le emissioni di anidride carbonica: saranno piantati alberi, secondo i criteri della “Patt foundation” per compensare le emissioni, calcolate durante i percorsi. Questo è il vero valore aggiunto di una iniziativa originale.

Gli organizzatori puntano sull’esperienza di un viaggio avventuroso che unisce percorsi stradali panoramici, uno stile di vita lussuoso e luoghi con frequentazioni variegate, nella patria delle auto fuoriserie. La guida si unisce alla scoperta di luoghi incantati: in questo caso il contrasto tra la tecnologia e il design immersi un antico borgo paese medievale, con antiche e lussuose terme, esalta l’idea iniziale. E, a quanto pare, questi ingredienti danno vita a un format di successo. La manifestazione di domenica a San Casciano sarà diffusa nel canale Youtube di “Verve Rally” e seguita da giornalisti di importanti testate internazionali. Altri itinerari sono già previsti per il prossimo anno.

«Essere scelti per un evento internazionale di questo livello – afferma il sindaco di San Casciano Bagni, Agnese Carletti – è un grande attestato di valore, che coinvolge un’intera comunità. Ringrazio in particolare i ragazzi della Compagnia del Palio di San Cassiano, parte di una realtà sempre più attiva, che si sono adoperati per accogliere al meglio questi ospiti».

www.ververally.com. Tra gli sponsor alcune aziende leader del Regno Unito, quali Barracuda Club, Home House Private Members Club, Penhaligon’s and Weald Wealth Management.