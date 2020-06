Vertenza Cavalli, nessun accordo: "Daremo battaglia"

I sindacati insoddisfatti dopo il vertice di oggi pomeriggio. Contro il trasferimento a Milano assemblea il 9 giugno, l'11 nuovo summit

Firenze, 3-6-2020 - Vertenza Roberto Cavalli: questo pomeriggio, nell’incontro tra azienda e sindacati nella sede di Confindustria a Firenze, le parti hanno ribadito le proprie posizioni. La prima non recede dall’intenzione di chiudere la sede fiorentina per portare tutto il personale in quella milanese, Femca Cisl e Filctem Cgil restano fermamente contrarie e nell’incontro hanno imposto il tema dell’impatto sociale della chiusura della fabbrica di Sesto Fiorentino, lanciando l’allarme: “Daremo battaglia per tutelare in qualsiasi modo i lavoratori e le lavoratrici”.

Il 9 giugno è prevista un’assemblea dei lavoratori per valutare la situazione, l’11 giugno azienda e sindacati si rivedranno (ore 14:30, sempre nella sede di Confindustria a Firenze).

I lavoratori e le lavoratrici, in concomitanza dell’incontro tra azienda e sindacati, hanno fatto un presidio in piazza Bambini di Beslan ribadendo il “no” alla chisusura della fabbrica di Sesto Fiorentino e al trasferimento dei 170 dipendenti a Milano.