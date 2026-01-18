Vento forte a Firenze lunedì 19 gennaio, neve in alto Mugello

Codice giallo domani a Firenze per rischio vento forte. È quanto stabilisce il nuovo bollettino di valutazione delle criticità del centro funzionale regionale. L'allerta riguarda, oltre la città capoluogo, anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

L'allerta scatterà alle 13 di lunedì 19 gennaio e si concluderà alle 24 dello stesso giorno.Gli esperti del Cfr prevedono "dal pomeriggio di oggi, domenica, e per domani lunedì, venti di Grecale in rinforzo con raffiche fino a 50-70 km/h su costa, rilievi e Arcipelago, fino a 40-60 km/h sulle pianure settentrionali".

Previsioni meteo (fonte Cfr):

Oggi , domenica, bassa pressione sul nord Africa, alta pressione lungo lo stivale con flusso orientale stabile sulla Toscana. Domani, il minimo sul nord Africa si approfondirà sul Canale di Sicilia, determinando una ulteriore intensificazione del flusso nord orientale sulla Toscana.PIOGGIA: oggi, domenica, e domani, lunedì, deboli piogge sui versanti orientali appenninici e temporaneamente tra isola d'Elba e basso Arcipelago con cumulati nella 36 ore di circa 10-15 mm medi e 20-25 mm massimi su R2, 5-10 mm medi e 10-20 massimi su T, non significativi sul resto dei settori appenninici e Arcipelago. Quota neve inizialmente oltre 1000-1200 metri, in calo nella sera di domani fino a circa 500 metri sull'Alto Mugello.NEVE: Dal pomeriggio di domani, lunedì, neve inizialmente oltre 1000-1200 metri, in calo nella sera fino a circa 500 metri sull'Alto Mugello e versanti orientali dell'Appennino in genere. Accumuli fino a 5 cm.