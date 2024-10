Università e Istituto Geografico celebrano insieme l'anniversario

In occasione del centenario dell’Università degli Studi di Firenze e del 152° anniversario della costituzione dell’Istituto Geografico Militare, ente dell’Esercito Italiano, il giorno 28/10/2024 alle ore 10.00, sarà inaugurata la mostra “L’immagine di Firenze e della Toscana negli Archivi dell’IGM”.

Il taglio del nastro sarà preceduto dai saluti del Comandante dell’Istituto Geografico Militare, Generale di Divisione Luigi Postiglione, e della Magnifica Rettrice dell’Università degli Studi di Firenze, Professoressa Alessandra Petrucci. A seguire, il curatore della mostra, Professor Andrea Cantile, terrà un intervento dal titolo “Attualità delle vecchie carte” , utile a spiegare il presupposto scientifico che è alla base dell’esposizione di cartografia storica, composta da una selezione di documenti riguardanti il territorio regionale della Toscana, tratti dalle conservatorie dell’Istituto Geografico Militare.

Nel 1924 l'Ateneo fiorentino fu riconosciuto ufficialmente come Università: alle sue spalle una storia antica che risale al medioevo, quando la Repubblica di Firenze istituì nel 1321 lo Studium Generale. Oggi è un'Università contemporanea e multidisciplinare, in costante dialogo con il mondo. Un ateneo giovane ma dalle radici antiche, pronto a raccontarsi attraverso un ampio programma di iniziative in occasione del suo centenario.

L’Istituto Geografico Militare, Organo Cartografico dello Stato e risorsa strategica per l’Esercito Italiano, in questa occasione, rinnova il suo storico legame con le Istituzioni fiorentine e conferma l’innovazione, la tecnologia e la professionalità del personale, civile e militare, quali ingredienti essenziali e immanenti del suo operato quotidiano a servizio del Paese.

La mostra sarà aperta al pubblico, dal 28 ottobre al 29 novembre, dal lunedì al venerdì, con orari dalle ore 10,00-15,00. Ingresso libero.