Unifi: Career Day 2019 alla Fortezza da Basso il 3 e 4 ottobre

Torna la manifestazione dell’Università di Firenze per favorire l’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro. 135 aziende per avere un colloquio

La più importante iniziativa organizzata dall’Università di Firenze per favorire l’ingresso degli studenti nel mondo del lavoro. Si tratta del Career Day che, per la nona edizione, è in programma giovedì 3 e venerdì 4 ottobre (Fortezza da Basso – Viale Filippo Strozzi 1, ingresso Porta Santa Maria Novella - ore 9.30 alle 17).

Nel corso dei due giorni laureandi e neolaureati dell’Ateneo fiorentino avranno l’opportunità di sostenere colloqui con i rappresentanti di 135 aziende. L’obiettivo è il tirocinio o l’inserimento professionale.

Giovedì 3 ottobre, alle 9.30, il rettore Luigi Dei porterà un saluto ai giovani che parteciperanno all’evento. Saranno presenti anche il prorettore vicario Vittoria Perrone Compagni e il delegato al job placement Vanna Boffo.