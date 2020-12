“Un presepe al giorno”: concorso e mostra digitale di capannucce

A cura di Acli Arezzo

Acli Arezzo –Un concorso e una mostra digitale di presepi per vivere il periodo natalizio all’insegna della condivisione di valori e tradizioni. L’iniziativa è promossa dalle Acli provinciali di Arezzo che hanno indetto “Un presepe al giorno”, invitando tutti i cittadini ad inviare, da martedì 8 dicembre a lunedì 4 gennaio, le foto delle loro creazioni allestite per rappresentare la nascita di Gesù. L’iniziativa è animata da una duplice finalità. La prima fa riferimento al desiderio di far emergere i valori di gioia, amore, attesa e riflessione collegati al presepe, con le varie immagini che saranno quotidianamente postate e condivise sulla pagina Facebook “Acli Arezzo”. Il secondo obiettivo è di stimolare la creatività e l’originalità, attraverso un concorso per individuare il presepe più bello e significativo.