Un caso di dengue a Scandicci

Firenze – Un caso di dengue importato è stato segnalato all’Igiene Pubblica della zona fiorentina nord ovest a seguito del soggiorno all’estero di una donna residente a Scandicci, ora ricoverata a Careggi in buone condizioni cliniche.

L’indagine di Asl ha consentito di circoscrivere la zona in cui eseguire gli interventi di disinfestazione. Si tratta di un’area nel Comune di Scandicci, per un raggio di circa 100-200 metri, in prossimità del confine con il comune di Firenze. Il Comune di Scandicci ha emesso ordinanza contingibile e urgente per disporre l’intervento di disinfestazione da parte delle ditte convenzionate, già a partire da stamattina.

Obiettivo dei trattamenti di disinfestazione è di abbattere la densità delle zanzare nei luoghi frequentati prima della notifica di Dengue. A seguito di indagine ambientale da parte di Tecnici della Prevenzione dell’Azienda Usl Toscana centro, al momento non si ritiene necessario intervenire con tali trattamenti nel Comune di Firenze.

Sul sito web del Comune di Scandicci si potranno trovare ulteriori informazioni nella sezione Notizie.

L’arbovirosi da Dengue è una malattia di tipo simil-influenzale causata da un virus presente in paesi tropicali e subtropicali. Si trasmette attraverso la puntura di alcuni tipi di zanzare (genere aedes) e non esiste trasmissione diretta da persona a persona. Tuttavia, tra le zanzare che possono trasmettere la malattia c’è anche la zanzara tigre (Aedes Albopictus) che da alcuni anni è largamente diffusa nel nostro territorio.