ITS Prime, 80 nuovi tecnici specializzati già al lavoro

Oltre il 95% già occupato nelle realtà produttive più innovative del territorio, 80 nuovi tecnici altamente specializzati inseriti in aziende di primo piano: sono questi i numeri che raccontano il successo dei corsi di ITS Prime Tech Academy, celebrati il 21 aprile, nella sede di Confindustria Toscana Centro e Costa, in via Valfonda a Firenze, in occasione della cerimonia ufficiale di consegna dei diplomi.

I diplomi, rilasciati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito al termine dell'iter di certificazione, sono stati consegnati agli 80 ex allievi dei tre corsi protagonisti della giornata, che hanno formato profili altamente specializzati nei settori della robotica, della meccatronica e dell'informatica avanzata.

La consegna delle pergamene è stata quindi l’occasione per rilanciare, con forza, i risultati ottenuti dall’istituto toscano, dati che certificano l’efficacia di un modello formativo sempre più centrale nel rispondere al fabbisogno di competenze tecniche avanzate delle imprese.

Dei diplomati, 6 sono donne: un segnale ancora contenuto ma significativo della crescente presenza femminile nei percorsi tecnico-scientifici, su cui ITS Prime continuerà a investire con convinzione.

La cerimonia si è aperta con gli interventi del presidente di Confindustria Toscana Centro e Costa Lapo Baroncelli, della direttrice Affari Istituzionali Baker Hughes e presidente di ITS Prime Ludovica Fiaschi e della dirigente regionale del settore Istruzione e Formazione Professionale (Iefp) e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (Ifts e Its) Maria Chiara Montomoli.

I tre corsi protagonisti della giornata – Innova21, Automa21 e Digital21 – hanno formato profili altamente specializzati nei settori della robotica, della meccatronica e dell’informatica avanzata.

In particolare, il corso “Innova21” (Tecnico Superiore per la progettazione meccanica e l’industrializzazione dei processi e dei prodotti) ha consentito di conseguire il diploma a 28 studenti. A oggi, il 98% del gruppo risulta occupato in settori coerenti, con una prevalenza di contratti a tempo indeterminato o di apprendistato, in aziende di primo piano come Baker Hughes, Leonardo e Marchesini.

Il corso “Automa21” (Tecnico Superiore per la gestione dei sistemi meccatronici e l’automazione della produzione industriale) è stato concluso da 29 studenti. Il tasso di occupazione risulta pari al 90%, con inserimenti prevalentemente stabili o in apprendistato all’interno di realtà come Tesifer, BH, Vibrotech e SSE.

Infine, il corso “Digital21” (Tecnico Superiore per lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informatici integrati) ha visto 23 diplomati. L’85% degli studenti è, allo stato attuale, occupato in ambiti coerenti, principalmente con contratti di apprendistato, in aziende quali BH e Leonardo.

“Abbiamo scelto di celebrare i nostri diplomati qui, all'interno di Confindustria Toscana Centro e Costa, con una precisa intenzione: rendere ITS Prime sempre più un progetto di sistema, radicato nel territorio e riconoscibile da tutta la comunità imprenditoriale – ha dichiarato, durante la cerimonia, la direttrice Affari Istituzionali Baker Hughes e presidente di ITS Prime Tech Academy, Ludovica Fiaschi -. Oggi le sfide delle imprese si vincono con le competenze e con la capacità di fare rete. Nessuna azienda raggiunge il successo in solitario: l'innovazione è un ecosistema aperto, fatto di connessioni, fiducia e visione condivisa. ITS Prime vuole essere parte attiva di questo ecosistema, un ponte concreto tra il mondo della formazione e quello del lavoro”.

“Quando si mettono le necessità di competenze delle imprese al centro del percorso formativo i risultati arrivano e dimostrano che il paradosso del divario tra domanda e offerta di lavoro, che ancora penalizza il nostro territorio, può essere superato. Investire con convinzione nel capitale umano e nell'istruzione tecnica d'eccellenza è uno dei passaggi chiave per la reindustrializzazione del nostro territorio – ha sottolineato il presidente di Confindustria Toscana Centro e Costa Lapo Baroncelli -. Complimenti, quindi, a questi giovani tecnici altamente specializzati per il traguardo raggiunto. Sarà anche grazie alle loro competenze che potremmo generare quell'innovazione necessaria a guidare la modernità, alimentando quel nuovo ottimismo industriale di cui il nostro sistema economico ha bisogno per competere e crescere”.

La giornata ha ribadito il ruolo strategico di ITS Prime Tech Academy nel costruire competenze tecniche avanzate, in linea con i fabbisogni delle imprese e con le trasformazioni tecnologiche in atto, contribuendo in modo concreto allo sviluppo economico e occupazionale del territorio.

Attraverso un modello didattico orientato alla pratica e all’innovazione, la Tech Academy accompagna le nuove generazioni verso un inserimento professionale consapevole, contribuendo al contempo alla competitività del sistema produttivo e alla riduzione del mismatch tra domanda e offerta di lavoro.