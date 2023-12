Tuscany Hall Firenze: Music Show on Ice il 12 dicembre

Lo spettacolo musicale sul ghiaccio con le canzoni più amate di Frozen 1 e 2, che ha incantato l'Europa. Per la gioia di grandi e piccini, martedì 12 dicembre il Tuscany Hall di Firenze apre le porte al “Music Show on Ice”.

Inizio ore 20. I biglietti (posti numerati da 36 a 78 euro, riduzioni fino a 12 anni) sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Info tel. 055.6504112 - www.tuscanyhall.it.Le sorelle Elsa e Anna e le loro compagne intraprenderanno un avventuroso viaggio accompagnato dalla musica, dando vita a uno spettacolare ensemble con pattinatrici sul ghiaccio e acrobati internazionali di alto livello.Tra le indimenticabili emozioni, Elsa che intona la canzone "Let it go" e incanta il palco e l'enorme schermo Led con i suoi poteri magici in un mare di ghiaccio e cristalli blu intenso, il divertente pupazzo di neve Olaf che sogna il sole e la spiaggia in "In Summer" con un drink in mano.

Per non parlare della spettacolare battaglia a palle di neve improvvisata da Elsa e Anna con i troll o di Kristoff, che si presenta cantando la sua celebre canzone alla renna Sven.Magie sonore, danzanti e acrobatiche da non perdere. Info spettacoloTuscany Hall – via Fabrizio De André / Lungarno Aldo Moro – FirenzeInfo tel. 055.6504112 - www.tuscanyhall.itBiglietti posti numerati1° settore 78 euro (ridotto fino a 12 anni, 63 euro)2° settore 65 euro (ridotto fino a 12 anni, 52 euro)3° settore 55 euro (ridotto fino a 12 anni, 44 euro)4° settore 45 euro (ridotto fino a 12 anni, 36 euro) PrevenditeTuscany Hall www.tuscanyhall.it (055.6504112)Ticket One www.ticketone.it (tel.

892.101)Nei punti prevendita di Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel. 055.210804)