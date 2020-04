"Tubo parlante" per i bimbi di Firenze in tempo di Coronavirus

foto Agenzia Dire

Nidi e scuole dell’infanzia: un canale YouTube con i video realizzati dal personale dei servizi 0-6

(DIRE) Firenze, 9 apr. - Si chiama "Tubo Parlante" ed è il canale Youtube messo a disposizione delle famiglie per i numerosi video realizzati dal personale dei nidi e delle scuole dell'infanzia di Firenze. Avrà aggiornamenti quotidiani (ogni mattina alle 10.30) per intrattenere i bambini della fascia zero-sei con materiale didattico. "Questo canale è un modo per mantenere vivo il rapporto con i servizi delle scuole, grazie alla produzione, in continuo aggiornamento, di materiale video".

Si tratta di "un concreto sostegno alla genitorialità in un momento in cui la vicinanza puo' essere solo virtuale", sottolinea l'assessore all'Educazione Sara Funaro.

Sono già una ventina i video caricati (https://www.youtube.com/channel/UCXCsjb03nXZ8yrcOnbUsdvg/featured ), in cui è possibile trovare idee e guide per attività da svolgere, tutorial e racconti. Il venerdì e il sabato, saranno disponibili anche contributi con le ricette dei cuochi da realizzare in famiglia con i bambi. Il canale si arricchirà di nuove offerte durante le settimane, ma per ora sono disponibili letture di storie, racconti con scatole narranti costruite con oggetti di recupero o di uso quotidiano, attività da realizzare con quello che normalmente si può trovare in casa.

Sempre per la fascia zero-sei, da domani il Comune lancia il servizio "Famiglia ci 6?": il coordinamento pedagogico comunale rispondera' in tre lingue (italiano, inglese e spagnolo) dal lunedi' al venerdi' dalle 9.30 alle 12 allo 055-2625810.

(Dig/ Dire)