Tramvia T1, nuova segnaletica e recupero di 230 posti auto

​In molti casi si tratta della modifica della sosta da “in linea” a “lisca di pesce”

Iniziano oggi con la cancellazione delle vecchie strisce i lavori di rifacimento della segnaletica nella viabilità lungo la nuova linea T1. Alla fine delle operazioni saranno recuperati 230 posti auto. Le strade interessate questa settimana sono via Puccinetti, via Cesalpino, via Santo Stefano in Pane, via Vanini, viale dei Cadorna. "Attenzione ai divieti di sosta. I lavori andranno avanti per tutto il mese di ottobre" avvisa l'assessore Stefano Giorgetti.



La prima tranche dei lavori, quelli cioè programmati per la prossima settimana, interesseranno via Puccinetti (lunedì e martedì), via Cesalpino e via Santo Stefano in Pane (mercoledì), via Vanini (giovedì), viale dei Cadorna (venerdì nel tratto via dello Statuto-via Crispi).

I lavori poi interesseranno le seguenti strade (anche tratti): viale Morgagni, via Alderotti, via Banti, piazza Dalmazia, via di Rifredi, via Carlo Bini, via Vittorio Emanuele II, via Corridoni, via Pisacane, via Palazzo Bruciato, via Tavanti, piazza Leopoldo, piazza Vieusseux, via Montelatici, via Pompeo Neri, via Circondaria, via Scipione dei Ricci (anche cambio senso di marcia) piazza Muratori, via Pagnini, viale Lami, viale dei Cadorna, via delle Cinque Giornate, via Crispi, via della Cernaia (anche cambio senso di marcia), piazza della Vittoria, via Fratelli Ruffini (anche cambio senso di marcia), piazza della Costituzione.

Per effettuare il rifacimento della segnaletica saranno istituiti divieti di sosta.

Riassetto della sosta sulla T1 Leonardo