Tramvia​: nuovi tempi semaforici per ridurre l'attesa dei veicoli privati

Accorgimenti nella zona di piazza Dalmazia

Sui tempi semaforici lungo la linea della tramvia, in particolare nella zona di piazza Dalmazia, il presidente della Commissione ambiente, vivibilità urbana e mobilità Fabrizio Ricci ha presentato un question time al quale ha risposto l'assessore Stefano Giorgetti.



“Il traffico in piazza Dalmazia, con l'avvio della tramvia, si è appesantito – ha detto l'assessore Giorgetti – ma negli ultimi incontri fatti con i tecnici della tramvia e della mobilità è stato deciso di ovviare ad una serie di problematiche eliminando le svolte a sinistra da via Reginaldo Giuliani verso viale Morgagni e da viale Morgagni verso via Corridoni riducendo le fasi dell'impianto semaforico. In questa maniera si recuperano dei secondi per la viabilità privata. E' stato, inoltre, chiesto che ci sia una maggiore contemporaneità nel passaggio della tramvia”.

“Ritengo sia giusto lavorare per ridurre l'attesa dei veicoli privati ai semafori – ha replicato il presidente Ricci – ma occorre anche lavorare sulla viabilità della zona perché probabilmente non è sufficiente intervenire solo sui tempi semaforici. Mi auguro che con queste modifiche annunciate – conclude il presidente Fabrizio Ricci – si possa migliorare la viabilità nella zona di piazza Dalmazia”.