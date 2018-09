​Tramvia, assetto viabilità: chiusura notturna di via Valfonda

Previsto il restringimento della carreggiata sul viale Strozzi

Per lavori relativi alla sistemazione definitiva dell'assetto della viabilità nella zona di viale Strozzi stasera e domani sarà chiusa via Valfonda. Il provvedimento, che sarà in vigore in orario 21-5, prevede anche un restringimento di carreggiata in viale Strozzi da via Valfonda a via Ridolfi. Domani sera il bis.

Percorso alternativo piazza della Stazione-piazza Adua-via Cennini-via Faenza-piazza del Crocifisso-via Dionisi-piazza Bambine e Bambini di Beslan-controviale Strozzi.