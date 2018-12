​Tramvia, asfaltatura Belfiore: divieti di transito notturni e restringimenti di carreggiata

Lavori articolati in due fasi con

Inizieranno lunedì 3 dicembre i lavori di rifacimento della pavimentazione in viale Belfiore e nell’area dell’intersezione con via Benedetto Marcello-viale Redi. L’intervento è articolato in due fasi con divieti di transito notturni e restringimenti di carreggiata. In dettaglio la prima fase scatterà lunedì 3 e andrà avanti fino a sabato 8 dicembre. In orario notturno 21-6 sono previsti divieti di transito nell’area dell’intersezione compresa la corsia che dal sottopasso verso via Benedetto Marcello, quella che prosegue su viale Belfiore verso Porta a Prato e quella che da via Benedetto Marcello rientra su viale Belfiore verso Porta a Prato. Sulla direttrice in arrivo da viale Redi e diretta verso Porta a Prato saranno istituiti restringimenti di carreggiata. In sostanza chi arriva dal sottopasso di Belfiore lato Palazzo Mazzoni potrà proseguire soltanto verso viale Redi, i veicoli diretti verso Porta a Prato dopo il sottopasso dovranno quindi posizionarsi sul viale lato centro. Rimarrà transitabile anche la svolta da viale Redi verso svolta via Benedetto Marcello.

Da lunedì 10 dicembre scatterà la seconda fase che interesserà la semicarreggiata del viale Belfiore lato centro con restringimenti di carreggiata e l’impedimento dell’interscambio dei flussi veicolari nel tratto dal sottopasso al semaforo. Previsti anche divieti di sosta e transito in via delle Ghiacciaie (da viale Belfiore a via Cittadella). L'intervento si concluderà sabato 15 dicembre.